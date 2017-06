Ameliyat sonrası 6 ayda 33 kilo zayıfladı

İZMİR'de 40 yaşındaki Banu Dönmez tüp mide ameliyatıyla 6 ayda 33 kilo zayıfladı. 126 kilodan 93 kiloya inen Dönmez, kendisi gibi morbit obezite hastalarına çağrıda bulunup, "O kiloları üzerinizde taşımak kendinize yaptığınız en büyük işkence" dedi

Karşıyaka'da yaşayan 126 kilo ağırlığındaki morbid obezite hastası Banu Dönmez, fazla kiloları artık hayatını olumsuz etkileyince, tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Dönmez, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde 6 ay önce tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyat sonrasında 9 gün hastanede kalan Dönmez, 6 ayda yaklaşık 33 kilo vererek 126 kilodan 93 kiloya düştü. Ameliyatın ardından doktorunun yönlendirmesine göre beslenen ve spor yapan Dönmez, kendisi gibi morbit obezite hastalarının ameliyattan korkmaması gerektiğini söyledi.



"İNSANLARIN BAKIŞI BİLE DEĞİŞTİ"



Karar verme sürecinin zor olduğunu, ancak hayatı olumsuz etkilendiği için artık bir şeyler yapması gerektiği için ameliyat olmak istediğini anlatan Banu Dönmez, "Artık renkli giyinebiliyorum. Siyahlardan kurtuldum. 52 bedenden 46 bedene düştüm. İstediğim kıyafeti alabiliyorum. Eskiden sadece büyük beden kıyafet satan yerlere gidip beğenmesem de almak zorundaydım. Nefes almam, yürüyüşüm, uykum her şeyim değişti. Eskiden çok zor yürüyordum. İki adıp atıp nefes nefese kalırdım. Şimdi daha uzun mesafeleri tıkanmadan yürüyorum. Şimdi daha aktifim, mutlu uyanıyorum. Karamsarlığım gitti, hayattan zevk alıyorum. İnsanların bakışı bile değişti" diye konuştu.



"O KİLOYU ÜZERİNİZDE TAŞIMAK EN BÜYÜK İŞKENCE"



Kendisi gibi morbit obezite hastası olanlara çağrıda bulunan Dönmez, "O kiloyu üzerinizde taşımak kendinize yaptığınız en büyük işkence. Kesinlikle ameliyat olmalarını tavsiye ederim. Bütün hayatınızı, her saniyesini etkiliyor. Her şeyden mahrum kalıyor, hayattan hiçbir zevk alamıyorsunuz. İş yaşamım çok zorluydu. Özellikle ameliyat olabilmek için sigortam olması gerekiyordu, mecburen çalışıyordum. Ayakta durmak, yürümek çok zorluyordu. Ameliyat olurken işten ayrıldım. Şimdi iş de arıyorum" dedi.

