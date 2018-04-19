Anadolu Ü. kadınlardan özür dilemeli

Anadolu Üniversitesi'nin sitesinde yayınlanan deneme sınavı sorusuna, kadının ev işleriyle ilişkilendirilmesi ve mühendislik yapan kadınların evdeki işlerini aksatacağına ilişkin algı oluşturması nedeniyle tepkiler gecikmedi. Kadının sadece ev işiyle ilişkilendirilmesine yol açan bu sorunun kabul edilemeyeceğini belirten Karaman, 'Anadolu Üniversitesi'nin tepkiler üzerine soruyu sitesinden kaldırması yetmez. Bütün kadınlardan özür dilemesi gerekir' dedi

Ali Budak-Geçtiğimiz günlerde Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yayınlanan deneme sınavı sorusunda, kadının ev işleriyle ilişkilendirilmesi ve mühendislik yapan kadınların evdeki işlerini aksatacağına ilişkin soru üzerine tepkiler gecikmedi. Kadın-erkek eşitliğinin toplumun her alanında olması gerektiğini ve yaşanan durumun kabul edilemeyeceğini belirten Eğitim İş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Haşim Karaman, kadının böyle ifade edilemeyeceğini ve üniversitenin kadınlardan özür dilemesi gerektiğine dikkat çekti. Yaşanan olayda kadınlara büyük bir hakaret edildiğine vurgu yapan Eğitim İş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Haşim Karaman, 'Anladığımız kadarıyla bu soru sınavda çıkmıyor. Soru, internet sitesinde konu anlatımının olduğu bir deneme sınavında soruluyor. Tabi olay gündeme gelince de Anadolu Üniversitesi direk soruyu siteden kaldırıyor. Hükümet bu tarzı daha önce de yapıyordu. Ortaya bir konu atıp, gelen tepkiler üzerine geri çekiyordu. Bu durumun gündeme getirilmesi de bir yerden çok iyi oluyor. En azından toplum tepkisini gösteriyor. Yaşanılan bu durum ise kabul edilemez. Anadolu Üniversitesi'nin kadınlarımız zaten toplumda dışlanırken ve eve hapsedilmeye çalışılırken böyle bir yanlış yapması kabul edilemez. Anadolu Üniversitesi tarafından bu soruyla, hem kadınlarımıza hem mühendislerimize hem de kadın olan mühendislerimize büyük bir hakaret yapıldı. Bu kabul edilebilir davranış değildir. Bu soruyu sadece siteden kaldırmak yetmez. Üniversitenin bütün kadınlarımızdan özür dilemesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Kadın-erkek her alanda eşittir

Kadının değişmesi ve özgürleşmesine karşı hükümetin geçmişte yaptıklarının da aslında bir izlenim verdiğine dikkat çeken Karaman, şöyle devam etti: Bu izlenim ise bizi tedirgin ediyor. Biz kadınların özgür olmasını, her alanda kadın-erkek özgürlüğünü savunuyoruz. Bu konuda herhangi bir alan ayırmaksızın kadınların özgürce yaşamalarını savunuyoruz. Hükümetin geçmişte yaptıklarını da düşünürsek kadının eve hapsedilmeye çalışılmasını da kabul etmiyoruz. Eğitim kitaplarında da geçmişte bu tür konular işlendi. Ülke olarak yüzümüzü Avrupa'ya dönmek istiyoruz. Ortadoğu'daki gibi bir kültür istemiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda ilerlemek istiyoruz. Laiklik ilkesine sahip çıkıyor ve cumhuriyeti sürdürmek istiyoruz. Cumhuriyette de kadınlarımızın erkeklerden hiçbir farkı ve eksik hakkı yoktur. Çağdaş ve aydınlık yarınlara ulaşmamızın da yegane temeli budur. Kadın-erkek eşittir. Türkiye Cumhuriyeti'nde herhangi bir konuda ayrım olmaksızın laiklik ve eşitlik ilkesi temelinde yürütülmelidir.