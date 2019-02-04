'Andımız okullarda yeniden okutulsun' çağrısı

İzmir'de, kendilerini 'Atatürkçü' diye tanımlayan grup, 'Andımız'ın okullarda yeniden okutulmasını istedi. Çocukların Andımız'ı seslendirerek okullarda yeniden okunması çağrısına, büyükler de destek verdi

'Andımız okullarda yeniden okutulsun' çağrısı
04 Şubat 2019 Pazartesi 11:15

İzmir'de, kendilerini 'Atatürkçü' diye tanımlayan grup, Cumhuriyet Meydanı'nda öğrenci andının yeniden okullarda okutulmasını istedi. Toplanan grup içindeki çocuklar 'Andımız'ı seslendirirken, çevrede toplananlardan bazıları da onlara destek verdi. Andımız'ı okuyan çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

'ATARÜRK'E HAKARET EDİLMESİN'

Çocuk mitingi yaparak bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Mehmet Avcı, "Çocuk mitingi yaptık, çünkü Andımız'ın muhatabı çocuklarımızdır. Çocuklarımız, Andımız'ı geri istediklerini söyledi. Burada olmamızın bir diğer sebebi ise, kanuna göre Atatürk'e hakaret etmek suçtur ve cezası vardır. Bugüne kadar sabrettik, binden fazla kişiyi savcılığa verdik. Uyarımızı devam ettiriyoruz. Kimse Atatürk'e hakaret etmesin" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #andımız #izmir #atatürkçü #andımız okutulsun
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