Anıtkabir'den Zübeyde Ana'ya çiçekler gelecek

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, İzmir'in Karşıyaka ilçesine emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım, Anneler Günü'nde oğlunun kabrinde büyüyen çiçeklerle anılacak. 10 Kasım'da Anıtkabir'in bahçesine dikilen çiçekler, Çankaya Belediyesi tarafından Karşıyaka'ya getirilecek ve törenle Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na sunulacak

Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda yetiştirdiği kasımpatıları, Atatürk'ün 78. ölüm yıldönümünde Anıtkabir'e götüren ve mozoleye sunan Karşıyaka Belediyesi, 'Ata ve Ana'yı bir kez daha çiçeklerle buluşturacak. Geçen 10 Kasım'daki törenin ardından Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından Anıtkabir'in bahçesine dikilen çiçekler, Anneler Günü'nde Karşıyaka'ya getirilecek. Çankaya'dan tören için yaklaşık 300 kişi Karşıyaka'ya gelecek.





KORTEJLE BAŞLAYACAK





Bu özel tören, 14 Mayıs Pazar günü saat 08.30'da kortejle başlayacak. Atatürk sevdalıları, Karşıyaka Belediyesi önünde buluşarak, ellerinde çiçeklerle Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na yürüyecek. Ata'nın çiçekleri, 09.05'te törenle Zübeyde Ana'nın kabrine sunulacak. Törende; Karşıyaka Belediyesi ve Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği tarafından düzenlenen 'Zübeyde Anne'ye Mektubum Var' yarışmasında dereceye girenler de açıklanacak. Öğrenciler, Zübeyde Anne için kaleme aldıkları duygu dolu mektupları okuyacak.





GELENEKSEL KOŞU





Karşıyaka Belediyesi'nin Anneler Günü etkinlikleri; geleneksel hale getirilen 'Zübeyde Hanım Koşusu' ile devam edecek. Katılımcılar, saat 10.00'da Anayasa Meydanı'ndan Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na koşacak. Organizasyona katılmak için 13 Mayıs'a kadar Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'na kayıt yaptırılabilecek. Ayrıca belediyenin 'www.karsiyaka.bel.tr' adresli web sitesinden de müracaat edilebilecek.





"DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK"





Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Atamıza ve Zübeyde Annemize olan sonsuz bağlılığımızla, geçtiğimiz 10 Kasım'da dünyada örneği olmayan bir anma etkinliği gerçekleştirdik. En değerli emanetimiz Zübeyde Hanım'ın kabrinde sevgiyle büyüttüğümüz çiçekleri, demet demet Atamıza götürdük. Aynı gün de Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen ile birlikte, Anıtkabir'in bahçesine Anneler Günü'nde Zübeyde Annemize getirmek üzere çiçekler diktik. İşte bu anlamlı törene sadece birkaç gün kala, yine dünyada olmayan bir güzelliği yaşayacak ve yaşatacak olmanın heyecanı içindeyiz. Atamıza ve kıymetli annesine son dönemde yapılan çirkin saldırılara en güzel yanıtı da oradan vereceğiz. Tüm Atatürk sevdalılarını, 14 Mayıs sabahı bu anlamlı törene bekliyoruz" dedi.

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