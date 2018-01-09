'Anne ben de öğretmenimle böyle öpüşüyorum' diyince...

İzmir'in Bornova ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli kız öğrenci Ö.N.'nin (23) evlerindeki muhabbet kuşlarının gagalarını birbirlerine değdirmeleri üzerine annesine, "Ben de öğretmenimle böyle öpüşüyorum" demesiyle ortaya çıkan istismarın ardından açılan davada, öğretmen Yalçın K.'ye 15 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi

Olay, 2014 yılında Bornova Halk Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Sömestir tatilinde annesiyle birlikte evde oturan zihinsel engelli Ö.N., evdeki muhabbet kuşlarının gagalarını birbirlerine değdirmeleri üzerine, "Anne ben de öğretmenimle böyle öpüşüyorum" dedi. Duyduklarıyla şoke olan anne, halk eğitim merkezine giderek, durumu yetkililere bildirdi. Öğretmen Yalçın K.'nin zihinsel engelli erkek öğrenciler R.Y. ve A.A.'nın cinsel organını ellediği, kendi cinsel organını da ellettiği iddia edildi. Erkek öğrencilerden İ.Z.'nin de kalçasını ellediği okuldaki diğer öğretmenler tarafından görülen Yalçın K. (59) hakkında tutanak tutuldu. Ardından öğretmenler tarafından Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.



Cumhuriyet Savcısı Cevdet Aydemir tarafından hazırlanan ve İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, mağdurların tamamen zihinsel engelli olduğu, kendilerini tam olarak ifade edemedikleri, ancak sosyal hizmet uzmanı ve avukat huzurunda alınan ifadelerinin, kurstaki diğer öğretmenlerin tuttukları tutanakla benzer özellikler gösterdiği, şüpheli tarafından dudaklarından öpüldükleri, şüphelinin cinsel organlarına dokunduğunun mağdurlar tarafından beyan edildiği vurgulandı. Savcı, şüpheli her ne kadar suçu kabul etmese de tanık ifadeleri, mağdurların anlatımları, zihinsel engellerinden dolayı kurgulama yeteneklerinin bulunmadığı, hayatı gördüğü gibi kopyaladıkları, yalan söyleme yetileri bulunmadığı göz önüne alınarak Yalçın K.'ye 'Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan mağdurlara cinsel saldırı' suçundan dört kez 3 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.



YARGITAY ONARSA CEZAEVİNE GİRECEK



İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya mağdur R.Y., avukatı Merve Turan, mağdur A.A., avukatı Naciye Gür, tutuksuz yargılanan sanık Yalçın K., avukatı Bahattin Gürbüz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Sanık öğretmen Yalçın K., suçlamaları kabul etmezken, beraatine karar verilmesini istedi.



Kısa bir ara veren hâkim, sanık Yalçın K.'ye; Ö.N., R.Y. ve A.A.'ya yönelik cinsel saldırı suçundan 4'er yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Hâkim, sanığı, İ.Z.'ye yönelik cinsel saldırı suçundan ise 1 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm etti. Sanık Yalçın K., toplamda 15 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alırken, hâkim tutuklama kararı vermedi. Kamu görevlisi olması nedeniyle hakkındaki cezalar yarı orarında artırılan sanık, Yargıtay'ın kararı onaması halinde tutuklanarak cezaevine görecek.