Anne katili kızlar Yargıtay kararını bekliyor

İzmir'de annelerini bıçaklayarak öldüren kardeşler için verilen ceza Yargıtay 'da. Anne katili kızların aldığı hapis cezalarına çok denilerek itiraz gelmişti. Yargıtay konuyu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na sordu. Bakanlık ise cezanın çok değil az olduğu görüşünde bulundu. Şimdi ise Yargıtay kararı bekleniyor

Olay 13 Eylül 2013 tarihinde meydana gelmişti. O zamanlar 19 yaşında olan Şeyda Pınar ile 17 yaşında olan kardeşi Beyza Pınar, annelerini bıçaklayarak öldürmüştü. Eşinden boşanan ve bir birahanede garsonluk yapan Gülseren Süngü'nün cesedini ise erkek arkadaşı E.Ş. bulmuştu.Süngü'nün kızları ilk ifadelerinde annelerinin kendilerine para verip gezmeye gitmelerini söylediklerini açıklamışlardı. Ancak kardeşlerin verdiği çelişkili bilgiler gerçeği ortaya çıkarmıştı.Alınan bilgiye göre kızlar, annelerini eve erkek getirmemesi konusunda uyardı. Sabah erken saate alarm kuran kızlar. Annelerinin sözünü tutup tutmadığını kontrol etmek istedi. Buna sinirlenen anne de iddiaya göre eline mutfak bıçağını aldı ve kızları ile boğuşmaya başladı. Kızlar ise boğuşmada bıçağı annelerinin elinden alarak onu 24 bıçak darbesiyle öldürdü.Olay sonrası açılan davada abla Şeyda Pınar'a 20 yıl, 17 yaşındaki Beyza Pınar'a ise 10 yıl hapis cezası verildi.Suçun ağır tahrik içerdiğini savunan kız kardeşler, ağır tahrik indiriminin üst sınır değil de alt sınırdan uygulanmasını talep ederek Yargıtay'a gitti. Cumhuriyet Başsavcılığı da verdiği mütalaada iki kardeşin aldığı cezayı çok buldu ve bozma isteminde bulundu.Ancak Yargıtay, öldürülen kişinin kadın olmasından dolayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın görüşünü öğrenmek istedi. Bakanlık avukatları ise cezanın çok değil tam tersine az olduğunu belirterek kararın bozulmasını istedi.Dosya ise son olarak Yargıtay'a geldi. Şimdi Yargıtay'ın konuyla ilgili vereceği karar bekleniyor.