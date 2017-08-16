Anne tavşan, baba sincapgil: Gine Domuzu

Dünya mutfağından petshopçuluğa geçiş yapan Arnavut göçmeni Berkay Habib Zondur, Seferihisar'da kiraladığı villada birçok hayvanın üretimini gerçekleştiriyor. 5 ayda 850 guinea pig üreten Zondur, 'İzmir'e guinea pig ben veriyorum. Tavşan ile sincapgilleri çiftleştirip guinea pig elde ediyoruz' dedi

Zeynep Kaya- 39 yaşındaki petshopçu Habib Zondur, dünya mutfağında garsonluk yapıyordu. İtalyan makarnasından Çin böreğine kadar pek çok ürün sattı. Zondur, piyasaların kötüye gitmesi üzerine mesleği bırakarak pet shopçuluğa geçiş yaptı. Seferihisar'da kiraladığı 2 villada köpek,

Villa evi kiralayıp, hayvan ürettik

Çankaya'da bulunan petshopta 7 ay önce eleman olarak işe başlayan Zondur, dükkanı satın almaya karar verdi. Zondur, 'Satacağım hayvanları kendim üretmek istedim. Çünkü kendimiz üretimi yaparsak daha iyi kazanırız, herkesten farklı hizmet veririz diye düşündüm. Çiftliğimiz yoktu. Seferihisar'da iki villayı 1 yıllığına kiralayarak çiftliğe dönüştürdük. Villanın içini ve dışını üretimhaneye çevirdik. Her odada köpek, guinea pig domuzu, kedi, tavşan, muhabbet kuşu, kanarya gibi satabileceğimiz hayvanların üretimini yapıyoruz. Hayvanları çiftleyerek, doğurmalarını sağlıyoruz. Kendi veterinerimiz de var. Doğumlar için bir steril oda yaptık. Doğuma yakın hayvanı oraya alıp, doğumunu o odada yapmalarını sağlıyoruz' diye konuştu. 5 ayda 820 guinea pig ürettik

4 ay önce internette gezinirken guinea pig türüne rastlayan Zondur, üretimine karar vererek 5 ayda 820 guinea pig üretti. İlk 300 hayvanı Antalya'dan aldığını söyleyen Zondur, 'guinea pig domuzu farklı saç şekillerine sahip. Düz saç var, kıvırcık saç var. Seferihisar'daki çiftlikte kiraladığım villada üretimini gerçekleştiriyorum. İzmir'de bütün petshopçulara guinea pig ben veriyorum' dedi.

Zondur, 'Anne tavşan, baba sincapgillerden biraraya gelerek doğan Gine Domuzu, Papua Yeni Gine'den gelme bir hayvan. Gine'nin ismini almış. Doğduktan 3 hafta süresince anne yanında kalıyor. 4. hafta ise satmaya başlıyoruz. Tavşan boyutu kadar büyür. Kaçma ve saklanma huyu yok. Karışık tavşan yeminden besleniyor. Kırmızı biber ve semizotuna bayılıyor. Suluk ve yem olarak, masrafsız bir bakımı var. Satış evresine kadar veterinerlerimizin kontrolünde gelişiyorlar. 1 aylıkken 30 liradan satış yapıyoruz' diye anlattı.

Guinea pige ilgi çok

İzmir genelinde guinea pige olan talebin yoğun olduğunu söyleyen Zondur, son 5 ayda İzmir'de guinea pig patlaması olduğunu söyledi. Zondur, 'Satışlar çok güzel. İnsanlar yavaş yavaş hamsterı unutup guinea pige geçiş yaptı. En büyük paket satışımızı 80 yavru olarak Bostanlı petshopçusuna verdik. 5 ayda toplam 820 adet yavru üreterek satışını yaptık. Bir anne doğumda 8 yavru birden doğuruyor. Annelik, babalık dönemine kadar bizimle beraberler' dedi. 39 yaşındaki petshopçu Habib Zondur, dünya mutfağında garsonluk yapıyordu. İtalyan makarnasından Çin böreğine kadar pek çok ürün sattı. Zondur, piyasaların kötüye gitmesi üzerine mesleği bırakarak pet shopçuluğa geçiş yaptı. Seferihisar'da kiraladığı 2 villada köpek, guinea pig , kedi, tavşan, muhabbet kuşu ve kanarya gibi hayvan üretmeye karar vererek, 5 ayda 850 guinea pig üretti. Anne tavşan baba sincapgillerden 2 hayvanın çiftleşmesiyle doğan gine domuzu nu İzmir petshopçularına dağıtan Zondur, insanların hamsterı bırakıp artık guinea pige ilgi gösterdiklerini kaydetti.Çankaya'da bulunan petshopta 7 ay önce eleman olarak işe başlayan Zondur, dükkanı satın almaya karar verdi. Zondur, 'Satacağım hayvanları kendim üretmek istedim. Çünkü kendimiz üretimi yaparsak daha iyi kazanırız, herkesten farklı hizmet veririz diye düşündüm. Çiftliğimiz yoktu. Seferihisar'da iki villayı 1 yıllığına kiralayarak çiftliğe dönüştürdük. Villanın içini ve dışını üretimhaneye çevirdik. Her odada köpek, guinea pig domuzu, kedi, tavşan, muhabbet kuşu, kanarya gibi satabileceğimiz hayvanların üretimini yapıyoruz. Hayvanları çiftleyerek, doğurmalarını sağlıyoruz. Kendi veterinerimiz de var. Doğumlar için bir steril oda yaptık. Doğuma yakın hayvanı oraya alıp, doğumunu o odada yapmalarını sağlıyoruz' diye konuştu.4 ay önce internette gezinirken guinea pig türüne rastlayan Zondur, üretimine karar vererek 5 ayda 820 guinea pig üretti. İlk 300 hayvanı Antalya'dan aldığını söyleyen Zondur, 'guinea pig domuzu farklı saç şekillerine sahip. Düz saç var, kıvırcık saç var. Seferihisar'daki çiftlikte kiraladığım villada üretimini gerçekleştiriyorum. İzmir'de bütün petshopçulara guinea pig ben veriyorum' dedi.Zondur, 'Anne tavşan, baba sincapgillerden biraraya gelerek doğan Gine Domuzu, Papua Yeni Gine'den gelme bir hayvan. Gine'nin ismini almış. Doğduktan 3 hafta süresince anne yanında kalıyor. 4. hafta ise satmaya başlıyoruz. Tavşan boyutu kadar büyür. Kaçma ve saklanma huyu yok. Karışık tavşan yeminden besleniyor. Kırmızı biber ve semizotuna bayılıyor. Suluk ve yem olarak, masrafsız bir bakımı var. Satış evresine kadar veterinerlerimizin kontrolünde gelişiyorlar. 1 aylıkken 30 liradan satış yapıyoruz' diye anlattı.İzmir genelinde guinea pige olan talebin yoğun olduğunu söyleyen Zondur, son 5 ayda İzmir'de guinea pig patlaması olduğunu söyledi. Zondur, 'Satışlar çok güzel. İnsanlar yavaş yavaş hamsterı unutup guinea pige geçiş yaptı. En büyük paket satışımızı 80 yavru olarak Bostanlı petshopçusuna verdik. 5 ayda toplam 820 adet yavru üreterek satışını yaptık. Bir anne doğumda 8 yavru birden doğuruyor. Annelik, babalık dönemine kadar bizimle beraberler' dedi.