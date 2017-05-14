ANNELER GÜNÜ'NDE ANNENİN CENAZESİNE KIRMIZI KARANFİL

Selda Altay'ın kızları Buse ve Sude, Anneler Günü'nde cenazesine geldikleri annelerinin tabutuna bir buket kırmızı karanfil bıraktı. Hatice Güllü'nün yeğeni Yağmur da teyzesinin tabutu başında gözyaşı döktü.Kaynak: DHA
Ayşe Kolcu'nun kızı Seda Kolcu da annesinin tabutuna sarılarak ağlarken, komşuları teselli etmek için ona sarıldı.
Mükerrem Salcan'ın eşi Erdoğan Salcan, önce tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Fenalaşan Erdoğan Salcan, biraz uzaktaki sandalyeye oturtuldu. Eşinden ayrı kalmak istemeyen Salcan sandalyesini tabutun yanına getirerek oturmaya devam etti.
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