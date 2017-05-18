Anneler yaptı, kızları tanıttı

Bostanlı Mahalle Merkezi bünyesinde geçen ekim ayında açılan telkâri kursu, sergi ve defile ile sona erdi. 30 kadın, 7 ay boyunca aldıkları eğitimin ürünü olan el emeği göz nuru takıları, Çarşı Kültür Merkezi'nde görücüye çıkardı. 120 parça eserin yer aldığı serginin ilk gününde, 'Yansıma' temasıyla bir defile de yapıldı. Kursiyer kadınların kızları, torunları ve yakınlarının görev aldığı defile, renkli görüntülere sahne oldu. Üç gün açık kalan sergi Karşıyakalıların beğenisini kazanırken, kursiyerler de sunulan imkanlar için Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar'a teşekkür etti.Kaynak: DHA
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "2016-2017 döneminde, kadınlar için hem yeni hobi alanları açmak hem de mesleki beceriler edindirmek amacıyla onlarca ücretsiz kurs düzenledik. Bostanlı Mahalle Merkezi'ndeki telkâri kursumuza ve diğer tüm kurslarımıza katılan, birbirinden başarılı sergilere ve yıl sonu etkinliklerine imza atan katılımcıları tek tek kutluyorum. Önümüzdeki dönemde de her alandaki kurslarımızla kadınlara yönelik sosyal hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.