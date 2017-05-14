Annelere karanfilli kutlama

KARABAĞLAR Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Dr.Kemal Tarım Dinlenme Evi Vakfı ve Aşık Veysel Mahallesi sakinlerinin Anneler Günü dolayısıyla düzenlemiş olduğu kahvaltıya katıldı. Kahvaltıda annelerin tek tek ellerini öpen Selvitopu, onlara kırmızı karanfil vererek de günlerini kutladı

Kahvaltıda dinlenme evi sakini Şimşek Kemal Akıncı'nın söylediği Türk Sanat Müziği bestelerinin ardından yine dinlenme evi sakini Sabri Tunay'ın okuduğu şiirler büyük alkış aldı. Kahvaltının ardından annelere kırmızı karanfil dağıtan Selvitopu, her bir annenin elini öperek onların gününü kutladı. Dinlenme Evi Müdürü Hülya Bilgin konuşmasında anneler için ne yapılsa az olduğunu, böyle güzel etkinliklerin her yıl düzenlenmesini istediklerini belirterek, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve Mahalle Muhtarı Ahmet Tuna'ya desteklerinden ötürü teşekkür etti. Selvitopu, "Aileyi derleyip toplayan, ayakta tutan hep annelerdir. Sıkıntılarını aileye hissettirmez, sevgiyi sunmaya çalışır, bu annelerin doğuştan gelen özelliğidir" dedi. Şehit annelerinin de Anneler Günü'nü kutlayan Selvitopu, şehit ailelerine sabırlar diledi.

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