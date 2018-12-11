Annelerini öldüren kızlara dedelerinden şok!

İzmir'in Aliağa ilçesinde, anneleri Gülseren Süngü'yü (39), 24 yerinden bıçaklayarak öldüren iki kız kardeşten 20 yıl ceza alan Şeyda Pınar (19) ile 10 yıl ceza alan Beyza Pınar (17) 5 yılın ardından tahliye oldu. Bunun üzerine Kasım Süngü (70) ve eşi Cevriye Süngü (62), torunlarını reddettiklerini söyleyerek, adalet istedi

13 Eylül 2013'te Yeni Mahalle 525 Sokak'ta meydana gelen olayda, iki kız kardeş, annelerinden şiddet gördüğünü ve eve gelen erkeklerin karşısında zorla dans ettiklerini ileri sürerek, akşam saatlerinde Gülseren Süngü'yü elektroşok cihazıyla bayıltıp, 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi görülen duruşmalarda abla Şeyda Pınar 20, Beyza ise 10 yıl hapis cezası aldı. 5 yıl cezaevinde yatan iki kız kardeşin uygulanan cezada haksız tahrik hükümlerinin azami derecede olması gerektiği kanaatine varan Yargıtay, yeniden yargılaması yapılacak olan Şeyda ile Beyza'nın mahkeme sonuçlanana kadar tahliyesine karar verdi.

'BEN BÖYLE KANUN İSTEMİYORUM, ADALET İSTİYORUM'

Aydın'ın Efeler ilçesi kırsal Eğrikavak Mahallesi'nde yaşayan dede Kasım Süngü, kızının mezarı başında dua ederek, "Sabah doktora kontrol için gideceklermiş o gece iki kız kardeş birlik olup annelerini öldürmüş. Elektroşok ile bayıltıp sonra bıçaklayarak öldürmüşler. 5 yıl yatıp serbest kaldılar. Bende bundan sonra torun diye bir şey yok. Annelerinin gerçekten bir şeyini yakalamış olsalardı. Ben onların her zaman yanlarında olurdum. Şu an bende öyle torun yok" derken, anne Cevriye Süngü ise gözyaşları içinde, "Biz bunların cezasını çekmesini ve ölesiye kadar yatmalarını istiyoruz. Bunların yüzüne bile bakmak istemiyorum. Bunlar annelerini öldürdü, kuş yavrusu öldürdüm sandılar. Böyle bir kanun olmaz ben böyle kanun istemiyorum. Adalet istiyorum. Anneleri öleli 5 yıl oldu kanun onlara serbestlik verdi" diye konuştu.