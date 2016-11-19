Annesi kayboldu, babası öldü, kardeşi intihar etti. Tek umudu ise...

İzmir'de yaşayan Pınar Bilir'in annesi Ayşe Bilir, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle 2 yıl önce tedavi için götürüldüğü hastanede acil servisten kaçıp ortadan kayboldu. Eşinin kaybolmasının üzüntüsüne dayanamayan babası Remzi Bilir de bir süre sonra kalp krizinden öldü. Kardeşi Murat Harun Bilir ise bileklerini kesip intihar etti. Babası ve ağabeyinin ölüm acısını yaşayan Pınar Bilir, tüm aramalarına rağmen bulunamayan annesiyle ilgili ise umudunu hiç yitirmedi

Karşıyaka'da oturan ve PTT'de çalışan Pınar Bilir'i (35) tek başına bırakan acı olayların başlangıcı annesi Ayşe Bilir'in (70) rahatsızlanmasıyla başladı. Psikolojik tedavi gördüğü sırada rahatsızlanan anne Ayşe Bilir, 14 Kasım 2014 tarihinde yanına refakatçi alınmadan ambulansla hastaneye götürüldü. 112 ekibi tarafından Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin acil servisine bırakılan Ayşe Bilir, kısa süre sonra yakınları yanına gelmeden binadan dışarı çıkıp kayboldu. O tarihten sonra Pınar Bilir, babası Remzi Bilir (70) ve diğer yakınları, yaşlı kadını bulmak için aramadık yer bırakmadı.



Önceleri polis ve jandarma yardımıyla süren aramalar, yasal arama süresinin dolmasının ardından aile üyeleri tarafından devam ettirildi. İlk olarak Ayşe Bilir'in güvenlik kamerası kayıtlarından gittiği yön tespit edildi ve bu bölgelerde arama yapıldı. Ancak Ege Bölgesi'nin hemen tüm noktaları aranmasına rağmen, Ayşe Bilir bulunamadı. Şüphelenilen bazı noktalardaki evlerin kapıları tek tek çalındı ve kayıp kadının görülüp görülmediği soruldu.



ÖNCE BABASI ÖLDÜ, ARDINDAN KARDEŞİ İNTİHAR ETTİ



Annesinin kaybolmasından sonra aramalardan bir sonuç alınamamasının üzüntüsünü yaşayan Pınar Bilir, asıl yıkımı en büyük destekçisi olan babası Remzi Bilir'i kaybettiğinde yaşadı. Eşinin de kaybolmasıyla üzüntüden sağlık durumu bozulan baba Remzi Bilir, 10 Temmuz 2015 tarihinde kalp krizi sonucu vefat etti. Pınar'ın dramı bununla da bitmedi. Şizofreni tedavisi gören kardeşi Murat Harun Bilir (40), babasının ölümünden sonra önce ilaçlarını kullanmayı azalttı, 3.5 ay sonra 30 Ekim 2015 tarihinde de bileklerini kesip intihar etti.



MİRAS İŞLEMİ DE YAPAMADI



Baba Remzi Bilir ve kardeşi Murat Harun Bilir'i kaybeden Pınar Bilir, bir başka sorunu da miras için yaşadı. 2 yıldır kayıp olan anne Ayşe Bilir'in de yasal mirasçılardan birisi olması ve 'Gaiplik' başvurusu için kaybolmasının üzerinden 5 yıl geçmesi gerektiğinden, Pınar Bilir ailesinden kalan miras üzerinde hiçbir işlem yapamadı. Bu arada Ayşe Bilir'in kayıp olduğu tarihten itibaren hesaplarındaki parayı hiç kullanmadığı da ortaya çıktı.



SAĞ OLDUĞUNA İNANIYOR



Babasının ve ağabeyinin acısını yaşayan Pınar Bilir, iki yıldır tüm aramalarına rağmen bulamadığı annesi için ise umudunu hiç yitirmedi. Annesi hayatını kaybetmiş olsa mutlaka bir haber çıkacağına inanan Pınar Bilir, "Annem bir yerlerde yaşıyor ve beni bekliyor. Ben de onu bulmak için hiç durmayacağım. Çünkü yaşadığına eminim" dedi.