Annesine bıçakla saldıran genç yakalandı

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, birlikte yaşadığı annesine bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdıktan sonra kaçan 23 yaşındaki Emre E., polis tarafından yakalandı

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 3538 Sokak'ta meydana geldi. İşsiz ve bekar olduğu öğrenilen Emre E., birlikte yaşadığı annesi 45 yaşındaki Gönül E. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emre E., annesine bıçakla saldırdı. Kavga sesini duyanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Annesini kolundan ve göğsünden yaralayan Emre E., polisin olay yerine gelmesiyle kapıyı kilitledi. Kapının açılmaması üzerine polis kapıyı kırmaya çalışırken, Emre E., evin arka penceresinden atlayıp sokaktan bindiği 35 T 6976 plakalı taksiyle olay yerinden kaçtı. Emre E.'nin kaçtığını fark eden ekipler, taksiyi takip etmeye başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda Emre E., Zeytinlik Mahallesi'nde taksiden inerek bir akrabasının evine girdi. Polis eve girerek Emre E.yi gözaltına aldı. Oğlu tarafından yaralanan Gönül E. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gönül E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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