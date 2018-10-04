APA toplantısı İzmir'de başladı

Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi’nin (APA) Sosyal ve Kültürel Daimi Komitesi Toplantısı, TBMM ev sahipliğinde İzmir'de başladı

Çeşme ilçesindeki toplantının açılışında Endonezya'daki deprem ve tsunami felaketlerinde yaşamını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın mesajı okundu.

Sosyal ve Kültürel Daimi Komitesi Başkanlığını üstlenen APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan açılış konuşmasında, yabancı milletvekillerini Çeşme'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2 günlük çalışmanın olumlu sonuçlar vermesi dileğinde bulundu.

Türkiye'nin parlamenter ilişkisinin güçlü olduğuna değinen Erdoğan, "Burada farklı ülkelerden gelen milletvekilleri var, bu aslında zenginliğimizi gösteriyor. Hepimiz farklı konularda katkıda bulunabiliriz." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"İklim değişikliği, göç, yoksulluk, eşitsizlik ve terör gibi konularda birlikte çalışmalıyız, iyi işleyen kurumlara ihtiyacımız var. Türk dış politikasında 'Yurtta Barış Dünyada Barış' çok önemlidir. İnsani bir politika takip ediyoruz. 360 derecelik bir vizyona sahibiz. Hem bölgesel hem küresel ölçekte dış politikada teşvik, inisiyatif almak gerekiyor. İstikrar ve barış için yüksek seviyede işbirliği mekanizmaları oluşturduk. Bölgesel inisiyatifler mevcut. 70 ülkeyle vizeyi kaldırdık ve çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmaların kaldırılması ve bölgesel barış ile arabuluculukta aktif rol oynuyoruz. Türkiye dünyada 5. en büyük diplomatik ağa sahip."

Erdoğan, Türk dış politikasının merkezinde insani boyutun ön planda yer aldığına işaret ederek, dünyadaki krizlerin son bulması için Türkiye'nin elinden gelenin fazlasını yaptığını aktardı.

Türkiye'de 3,5 milyon Suriyelinin yaşadığını belirten Erdoğan, "Ülkemizdeki Suriyelilere her türlü hizmeti veriyoruz. 31 milyar dolar harcandı. Uluslararası topluluklardan aldığımız para ise çok az. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. İnsani ızdırabı azaltmaya çalışıyoruz. Küresel sorumluluklara inanıyoruz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantının katılımcıları

Çeşme'de 2 gün sürecek toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Filistin, Hindistan, İran, Kamboçya, Kuveyt, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Tayland, Ürdün, Vietnam'dan milletvekilleri katılıyor.

Başkanlığını Asuman Erdoğan'ın üstlendiği Türk heyetinde milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek ile Vecdi Gündoğdu yer alıyor.

APA Sekreteryasından ise Genel Sekreter Mohammad Reza Majidi toplantılarda bulunuyor.

Toplantının başkan yardımcılığını Tayland, raportörlüğünü ise Filistin heyeti üstleniyor.

APA'nın tarihi

Bölgesel işbirliği amaçlı 1999 yılında kurulan APA, 2006 yılında Asya Parlamenter Asamblesi adını aldı.

Aralarında Çin, Rusya, Pakistan ve Körfez ülkelerinin yer aldığı 42 üye ülke ve 16 gözlemci ülke parlamentosu ve 10 gözlemci ülkeden oluşan APA’nın Siyasi Daimi, Barış ve Güvenlik, Sosyal ve Kültürel, Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Daimi Komiteleri bulunuyor.

Türkiye- APA ilişkileri

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2001 yılında Kamboçya'da yapılan genel kurulda APA'ya üye oldu.

Kamboçya'da yapılan 9. Genel Kurulda katılımcı ülkelerin onayıyla önümüzdeki 2 yıllık dönem için APA dönem başkanlığını TBMM aldı.

APA, Kamboçya'daki genel kurulda FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul etmişti.

Genel Kurul Toplantısı sonuç bildirgesinde "Asya Parlamenter Asamblesi halkın oylarıyla demokratik yollarla seçilmiş Türkiye Cumhuriyet Hükümetinin Fetullah Gülen terör örgütüne karşı mücadelesinde ülkedeki demokrasi, adalet, güvenlik ve istikrarı koruma konusunda her türlü desteği vermeye hazırdır." ifadeleri yer almıştı.

İstanbul'da 2017 yılında Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurul Oturumunda APA Başkanlığı Kamboçya'dan Türkiye'ye geçti.

Türkiye, 2017-2019 yılları arasında APA dönem başkanlığını yürütecek.