Aqua Yaşam’da ‘bayram’ yaptılar

İlçeyi sosyal tesislerle de zenginleştirmeyi, geliştirmeyi amaçlayan ve doğrultuda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Karabağlar Belediyesi’nin, Uzundere Rekreasyon Alanı içerisinde açtığı Aqua Yaşam yüzme havuzları ve kafeteryasını bayram süresince yaklaşık 10 bin kişi ziyaret ederek yoğun ilgi gösterdi. Karabağlarlılar yapılan yatırımlarla modern bir kimliğe kavuşan tesislerin keyfini çıkardılar

Karabağlar Belediyesi şirketi Karabağlar Spor ve İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.( Kar-Tur ) tarafından işletilen tesis, kısa sürede beğeni topladı. İçerisinde çocuk havuzu, eğlence havuzları, su kaydırakları ve kafeteryalarının bulunduğu “Aqua Yaşam”, bayramda ve hafta sonu büyük bir doluluk oranını yakaladı.

230 dönüm alan üzerine kurulu ve Karabağlar Belediyesi’nin önemli yatırımlarından biri olan Uzundere Rekreasyon Alanı içerisinde bulunan “Aqua Yaşam” yüzme havuzlarına bayram süresince yaklaşık 10 bin kişi geldi. Aileleriyle rahat bir ortamda havuza giren çocuklar, gün boyu havuzun ve su kaydıraklarının keyfini çıkardı.



İçerisinde yüzme havuzlarının yanı sıra 2 bin kişilik amfi tiyatro, göletler, tematik park alanları, masal ve çizgi roman kahraman figürlü kaydıraklar, heykeller ve oyun grupları bulunan Karabağlar Belediyesi’ne ait Uzundere Rekreasyon Alanı her geçen gün cazibesini daha da arttırıyor. Yeşil alanlarının fazlalığı ve ulaşımın kolaylığı açısından kente yeni bir nefes kazandıran Uzundere Rekreasyon Alanı, İzmir’in en önemli projesi olurken, bölgenin refah düzeyini de geliştirecek.



Sadece Karabağlar’da değil tüm İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Uzundere Rekreasyon Alanı “Aqua Yaşam” yüzme havuzlarına giriş ücreti 30 TL olarak belirlenirken, aileleri ile birlikte 6 yaşına kadar 2 çocuk ücretsiz girebiliyor. Tesisler haftanın 7 günü açık kalarak, tüm İzmirlileri bekliyor.