Arabanın üzerinde çamaşır makinesini görenler şoke oldu!

İzmir'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi çamaşır makinesini balkondan attı. Makine aşağıdaki aracın üzerine düştü

Arabanın üzerinde çamaşır makinesini görenler şoke oldu!

İzmir'de arabanın üzerinde çamaşır makinesi görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Alınan bilgiye göre Gaziemir'de psikolojik sorunları olan E.Y., evinin eşyalarını 3. kattaki evinin balkonunda atmaya başladı. Atılan eşyalardan biri de çamaşır makinesi idi.

Balkondan atılan çamaşır makinesi, aşağıda park halinde duran otomobilin üzerine düştü. Çamaşır makinesini aracın üzerinde gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemediler. Otomobilin sahibi de arabasını o halde görünce durumu polise haber verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #çamaşır makinesi araba
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