Aracın üzerine çamaşır makinesi attı. Araç sahibi aracını yine de almadı

İzmir'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi çamaşır makinesini balkondan attı. Makine aşağıdaki aracın üzerine düştü

İzmir'de arabanın üzerinde çamaşır makinesi görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Alınan bilgiye göre Gaziemir'de psikolojik sorunları olan E.Y., evinin eşyalarını 3. kattaki evinin balkonunda atmaya başladı. Atılan eşyalardan biri de çamaşır makinesi idi.



Balkondan atılan çamaşır makinesi, aşağıda park halinde duran otomobilin üzerine düştü. Çamaşır makinesini aracın üzerinde gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemediler. Otomobilin sahibi de arabasını o halde görünce durumu polise haber verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



ARACINI ALMADI



Olayın üzerinden iki gün geçmesine rağmen otomobil sahibi zarar gören aracını bulunduğu yerden almadı, çamaşır makinesi ise halen aracın üzerinde duruyor.



Çamaşır makinesini otomobilin üzerinde gören yoldan geçen vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi ve cep telefonuyla fotoğraf çekti.



Vatandaşlar şikayetçi



Mahalle sakinlerinden Erol Ağrılı, "Sabah erken işe giderken gördüm polise bildirdim. Araç dünden beri böyle duruyor." diye konuştu.



Çevrede yaşayan Atakan Öztürk, daha önce buna benzer olayları gördüğünü belirterek, ''Daha önce saksı ve tüp ve benzeri malzemeler atıyor araçların üzerine. Kimse müdahale etmiyor. Eskiden kazma ve kürekle zarar veriyordu.'' diye konuştu.



Mahallede esnaflık yapan Mustafa Ören ise yaklaşık 4 ay önce kendisinin başına benzer bir olay geldiğini iddia etti. Olaydan sonra şikayetçi olduğunu ancak bir sonuç alamadığını söyleyen Ören, ''Sabah arabamı bırakmıştım. Akşam geldiğimizde üzerinde tüp vardı. Özel sigorta yaptırmamıştım. Tüm masrafları kendim karşıladım. Şikayetçi oldum ama bir sonuç alamadım. Bu kişi rahatsız. Buna önlem alınmalı.'' dedi.



Daha önce aynı sokakta yaşayan Nihal Özcan ise ''Önceden tüp gördüm, saksı gördüm, arabaların üstünde ama ilk kez çamaşır makinesi görüyorum. Şaka gibi...'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.