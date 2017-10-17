Aracını yanlış park eden kadına ilginç tepki

İzmir'in Balçova İlçesi'nde, otomobilini yaya geçidine park eden kadın sürücüye çevredekiler, tepki gösterdi. Otomobilin üzerine 'Bir cahil olarak yaya geçidi ve engelli rampasına park ettim, sığırım', 'Yaya geçidi ve engelli rampası sığırı' yazıları yapıştırıldı

İnönü Caddesi, Üçkuyular Meydanı'nda bir kadın sürücü, otomobilini yaya geçidine park ederek, aracının başından ayrıldı. Uzun süre gelmeyen sürücüye çevredekiler, tepki gösterdi. Otomobilin üzerine 'Bir cahil olarak yaya geçidi ve engelli rampasına park ettim, sığırım' ve 'Yaya geçidi ve engelli rampası sığırı' yazıları yapıştırıldı.


Bu sırada, otomobilin yanına gelen kadın sürücü, yazıları görünce şaşkınlık yaşadı. Mahalle sakinlerinden yaşlı bir kadın, sürücüye tepki gösterdi. Yaşlı kadın, "Benim evimde hasta var. Buraya hangi hakla arabanı koyarsın? Burası yaya geçidi" dedi. Çevresindekilerden özür dileyen sürücüye tepkiler, dinmedi. Hatasını anlayan kadın sürücü, daha sonra otomobiline binerek, caddeden uzaklaştı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #balçova #park
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