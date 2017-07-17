Aracıyla vurup kaçmıştı, jandarma yakaladı

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde bir hafta önce, motosiklet sürücüsü 36 yaşındaki Sinan Bozdağ'a çarparak ölümüne neden olan ve kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü F.A., jandarmanın titiz çalışmasıyla yakalandı. Otomobilden düşen parçaları inceleyen ekiplerin, aracın marka ve modelini belirdikten sonra yakaladığı F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Aydın- İzmir karayolu Ayrancılar Mahallesi yakınlarında geçen 10 Temmuz'da saat 04.25 sıralarında meydana gelen kazada, motosikletiyle seyir halinde olan Sinan Bozdağ'a, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Bozdağ, ağır yaralandı. Bozdağ'ı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirirken, otomobil sürücüsü kayıplara karıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bozdağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.





KIRIK PARÇALAR KAZAYI AYDINLATTI



Kaza sonrası otomobiliyle kaçan sürücüyü belirlemek için jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Kazanın meydana geldiği yerdeki otomobilden düşen kırık araç parçaları, olay yeri inceleme ekipleri tarafından dikkatle incelendi. Parçaların üzerindeki seri numaralarından yola çıkan ekipler, önce otomobilin marka, model ve rengini belirledi. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelmeye alan ekipler, marka, model ve rengi belirlenen otomobili bulmak için 35 farklı kameradan 175 saatlik izleme yaptı.



Bunun üzerine işyerlerine yerel bir gazetenin dağıtımını yapan Sinan Bozdağ'ın kullandığı güzergahlar da detaylı olarak incelendi. Olayın gece olması nedeniyle araçların plakası belirlenemezken, ekipler otoyolun HGS/OGS kayıtlarını incelemeye aldı. İnceleme sonrasında kazaya karışan aracın F.A.'ya ait olduğu tespit edildi. Jandarmanın düzenlediği operasyonda F.A. evinde gözaltına alındı. Evinin ve işyerinin çevresinde kazaya karışan araç bulunamazken, F.A.'nın ifadesinde, motosikletliye çarparak kaçtığını ve aracı Manisa'nın Salihli İlçesi'ndeki oto tamircisi akrabasına teslim ettiğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.A. tutuklandı.



