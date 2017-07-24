Aranan 219 kişi İzmir'de yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Temmuz tarihlerinde 46 araç ve 56 motosikleti kontrol etti, 3 bin 546 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı.
Kontroller sırasında Genel Bilgi Toplama Sistemi'nde (GBT) değişik suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilen 219 kişi yakalandı.
Uygulamalarda ayrıca 2 çalıntı motosiklet, 3 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 14 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği, bin paket kaçak sigara, 280 gram esrar-bonzai, 52 gram kokain, 1 gram eroin ve 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İzmir'de, polisin geçen hafta kent genelinde yaptığı uygulamalarda değişik suçlardan aranan 219 kişinin yakalandığı bildirildi
İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Temmuz tarihlerinde 46 araç ve 56 motosikleti kontrol etti, 3 bin 546 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı.