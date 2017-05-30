Arıcılığa destek kırsala nefes aldırdı

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ferdan Çiftçi, tarımsal hizmetlere bağlı bahçelere hizmet verdikten sonra 6360'la beraber tarımsal hizmetler dairesinin ayrı bir daire başkanlığı olarak hizmet verdiğini söyledi ve 'Bu hizmetler devam ediyor. Küçükbaş hayvancılıktan arıcılığa, çiçekte ve sütte sözleşmeli üretim ve alımlarının yapılmasıyla destekler artıyor ve bu kırsala nefes aldırıyor' dedi.
Balın kaliteli üretimi ve pazarlanması önemli
Arıcıların öncelikle üretimlerini sağlıklı şekilde yapabilmelerinin önemine değinen İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ferdan Çiftçi, 'Bu konuda bilgi eksiklikleri var. Eğitimlerinin yapılması söz konusu ve tabii ki balın kaliteli üretimi ve kaliteli pazarlanması söz konusu. Paketleme aşaması önem taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama'da bir tesisin İzmir arıcılar birliğiyle birlikte paketleme tesisi olmasına yardım ediyor. Bu desteğe bir destek de bal üretimi yapan sanayiciden geldi. Bu iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İzmir balının da piyasada daha rekabetçi olması açısından önem taşıyor' dedi. Büyükşehir Belediyesi, imkanlar kısıtlı olduğu için üreticinin alamadığı tarım alet ve makineleri ortak kullanabilmek adına Ziraat Odaları'na destekte bulunduğunu söyleyen Ferdan Çiftçi 'Arıcılık da bu desteklerin içerisinde yer alıyor. Özellikle küçük üreticilere yönelik olarak yapılan bir destek var. İlk kez kırsalda arıcılığa başlayacak olan özellikle de kadın üreticilerin yoğun olarak desteklendiği, eğitim verildiği bir destek söz konusu' diye sözlerini sürdürdü.
Sağlıklı meralara ihtiyaç var
Balın kaliteli üretilmesi için öncelikle sağlıklı meralara ihtiyaç olduğunu kaydeden Çiftçi, 'Bunlar kent ormanları olabilir. Bitki örtüsünün güçlü ve değişik olmasına göre bu mera değişebilir. Bu anlamda da bizim ormanlarımıza, meralarımıza, üretimlerimize sahip çıkmalıyız. Bu hem hükümet tarafından korunmalı hem de arıcılar tarafından desteklemeli' dedi. Çiftçi sözlerini şöyle sonlandırdı: Arıcılıkta gezgin arıcılık yapmadan bütün sezonu geçirmeniz mümkün değil. Her yerde bütün sezona yayılan bitki örtüsü bulmak çok zor. Farklı bal tipleri var. Çiçek balı, kestane balı, nektar balı, çam balı, salgı balı, çam balı gibi. Bunlar hepsi kendi içerisinde ayrı değerde. Tabii çiçeğin farklı çiçeklerden olması çiçek balı için önemli. Bu balın kalitesini de yükseltir.