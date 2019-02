Arif Uğurlu: Kemalpaşa her şeyin en iyisine layık

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, eski belde ve köyler olan yeni mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Günün ilk ziyaretini Kuyucak Mahallesine yapıp burada vatandaşlarla kahvaltı yapıp güne başlayan Başkan Uğurlu, günün en son mahalle ve ev ziyaretini ise Cumalı mahallesine yaptı. Gittiği her mahallede vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Uğurlu, 2014 yılından beri hem hizmet belediyeciliği hem de gönül belediyeciliği yaptıklarını belirterek, "Göreve başladığımız gün bir yandan yeni bir şehir inşa etmek için uğraş verirken diğer yandan da vatandaşlarımızı ihmal etmemeye her daim onlarla bir ve beraber olmaya özen gösterdik" ifadelerini kullandı.

Gönül bağı kurduk

Milletle gönülden gönüle bağ kurarak, milletin değerlerini, ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak çalıştıklarını hatırlatan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, "2014 yılından bu yana, hizmetinde olduğumuz ilçemizin her bir köşesinde taş üstüne taş koymanın, ayrımcılıktan uzak bütünleştirmeci bir hizmet siyasetinin, dünyanın ve hayatın değişen ihtiyaç ve beklentilerine göre kendini ve hizmetlerini yenileyerek, yaygınlaştırmanın gayreti içinde olduk. AK Parti belediyeciliği demek; hizmet üretmek, yatırım yapmak, gururla hizmet ettiği aziz milletimizin gönlünde yer edecek bir üslup ve gayret içinde olmak demektir. Bu anlayışla; milli irade, hizmet siyaseti, medeniyet tasavvuru ve milletin derdiyle dertlenen bir gönül dünyasını esas aldık. Milletle gönülden gönüle bağ kurarak, milletin değerlerini, ihtiyaç ve beklentilerini bugünün imkânları ve geleceğin ihtimalleri ile cem edip, mütevazılıkla örülmüş bir hizmet anlayışıyla millete sunmak için gece gündüz demeden çalıştık" dedi.

"Belediye işi gönül işi" diyerek ziyaretleri sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Uğurlu, şunları kaydetti: "Gittiğimiz her yerde bizleri samimiyetle karşılayan, bağrına basan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Geleceğin güçlü Kemalpaşa'sı için canla başla, hep birlikte çalışacağız ve çalışmaya devam edeceğiz. Kemalpaşa için ekibimizle hep birlikte çalışıyor, gecemizi gündüzümüze katarak şehrimizin geleceği için projeler üretiyoruz. Kemalpaşamızın geleceğine emin adımlarla, gönüller yaparak ilerleyeceğiz. İlçemizi gönül belediyeciliği ile hep birlikte çok daha ileriye taşıyacağız. Kemalpaşalı hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layıktır."