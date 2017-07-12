Arkadaş kurşunuyla şehit olan iki askere acı uğurlama

Manisa'nın Kula İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nda kısa dönem er olarak askerlik yapan Nedim Abeş'in, bilinmeyen bir nedenle cinnet getirip, MP5 makineli tabancayla ateş etmesiyle şehit olan er Onur Sünnüoğlu ve er Hüseyin Tolga Hepgül'ün cenazeleri, memleketleri İzmir'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Aynı koğuşta şehit olan askerlerin tabutları yan yana konuldu, iki aile aynı acıyı yaşadı. Şehit erlerden Hepgül'ün kız arkadaşı Melisa Şen, ikisinin de isminin yazılı olduğu asker künyesini elinden hiç bırakmadı, tabuta sarılıp başında gözyaşı döktü

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda dün yaşanan olayda, askerlerden Ziraat Fakültesi mezunu kısa dönem Jandarma Er Nedim Abeş, kişisel nedenlerden olduğu sanılan bir sorun yüzünden, nöbet tutarken cinnet getirdi. Askerlerin uyuduğu sırada, elindeki MP5 makineli tabancayla koğuşa giren Abeş, uyuyan arkadaşlarına ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği er Onur Sünnüoğlu, er Hüseyin Tolga Hepgül ve er Mümin Pınardağ şehit oldu. Er Cemil Arslanhan, er Emirhan Yaşaroğlu ve er Kenan Dursun ise yaralandı. Koğuştan dışarı çıkıp, elindeki silahı başına dayayan er Nedim Abeş, tetiği çekerek intihar etti.



Şehit olan askerlerden Bursa nüfusuna kayıtlı Mümin Pınaroğlu ile İzmir nüfusuna kayıtlı Hüseyin Tolga Hepgül'ün vuruldukları anda koğuşta, İzmir Bornova'da yaşayan Gaziantep nüfusuna kayıtlı Onur Sünnüoğlu'nun ise kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Askerlerin cenazeleri Manisa'daki törenden sonra memleketlerine gönderildi.





İKİ AİLE AYNI ACIYI YAŞADI



KIZ ARKADAŞININ BÜYÜK ACISI

Şehit askerler Onur Sünnüoğlu ve Hüseyin Tolga Hepgül için Gaziemir Gülhane Cami'nde tören düzenlendi. Şehit erlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının silah arkadaşlarının omuzlarında, getirilip musalla taşına bırakılmasından sonra acılı aileleri, gözyaşlarına boğuldu. Aile üyeleri, iki askerini tabu başından uzunu süre ayrılmadı, gözyaşı döktü. Aile üyeleri yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.Askerlerden Onur Sünnüoğlu'nun babası Cihangir Sünnüoğlu, annesi Gülçin Sünnüoğlu, kardeşi Vildan Sünnüoğlu ile ağabeyi Halil Sünnüoğlu ile erlerden Hüseyin Tolga Hepgül'ün babası Oktay Hepgül, annesi Yeşim Hepgül, taziyeleri kabul etti. Acılı anne Yeşim Hepgül, fenalaşınca hastaneye götürüldü. Bu arada şehit askerin 4 yaşında Masal isimli kız kardeşinin bulunduğu onun cenazeye getirilmediği öğrenildi. Aileleri, üzüntülü günlerinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Ak Parti Milletvekili Necip Kalkan, CHP Milletvekili Tacettin Bayır, çok sayıda ilçe belediye başkanı, askerler ile emniyet görevlileri ve vatandaşlar yalnız bırakmadı.Şehitler için düzenlenen törende en büyük acılardan birisi de er Hüseyin Tolga Hepgül'ün kız arkadaşı Melisa Şen yaşadı. Şehit erkek arkadaşının üzerinde isimlerinin yazılı olduğu künyesini boynundan çıkarmayan elinden hiç bırakmayan Melisa Şen, tabuta kapandı, gözyaşı döktü. Şehitlerden Onur Sünnüoğlu'nun kuzeni Esra Yıldız'da, tabut başında asker selamı verdi, askerin elindeki kuzeninin fotoğrafını öptü, eliyle üzerini sildi. Yaklaşık 6 aylık asker olan iki şehit için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Namazdan sonra şehitlerin tabutlarını omuzlarına alan silah arkadaşları bir süre taşıdı. Bir sürede top arabasında da taşınan şehitler Onur Sünnüoğlu ve Hüseyin Tolga Hepgül, Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.