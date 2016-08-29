Haber Kaynağı: DHA

Tire'deki bir tarım işletmesinde çalışan üç çocuk annesi Medine Kaçar, dün saat 22.30 sıralarında aynı işyerinde çalışan bir kadın arkadaşına 'Hakkını helal et' yazılı SMS gönderdi. Mesajı alan arkadaşı endişe edip, telefonla aradığında açan olmayınca, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Kaçar'ın kaldığı Ketenci Mahallesi, İbni Melek Caddesi'ndeki eve giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca kırarak içeri girdi. Evde yapılan aramada Kaçar, elbise dolabının üst bölümüne iple asılı halde ölü bulundu. Bir süredir ayrı yaşadığı eşi ve çocuklarıyla arası bozuk olduğu öğrenilen Kaçar'ın yanlarında kaldığı yakınlarının dışarıda olduğu sırada intihar ettiği anlaşıldı. Sivaslı olan Kaçar'ın cesedi polis ve savcının evdeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, Kaçar'ın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.