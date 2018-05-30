Arkadaşının hayatını kurtardı ama...

İzmir'de hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Eray Köseler'in, birlikte bisiklet sürüşü yaptığı ve kazada hafif yaralanan arkadaşı Remzi Batu Karabulut'a, "Bisikletimin ışıkları daha güçlü, sen önden git" dediği ortaya çıktı

İzmir'de geçen perşembe günü lise öğrencileri Eray Köseler, Remzi Batu Karabulut ve Mustafa Can Yağcı, Güzelbahçe'ye bisikletle gezmeye gitti. Bir kafede oturduktan sonra evlerine dönüşe geçen arkadaşlardan Yağcı otobüsle dönmeye karar verdi, Köseler ve Batu ise bisikletle dönüşe geçti.

Yaklaşık bir ay önce Bike İzmir Bisiklet Kulübüne katılan 2 arkadaşa, Narlıdere ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde Berkcan Dikme idaresindeki 35 F 6229 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Önünde seyreden bisikletlere, daha sonra ağaca çarpan araç sürücüsü Dikme ile Köseler yaşamını yitirdi, Karabulut ise yaralandı.

Tek evladını kaybeden baba Ertuğrul Köseler, evinde taziyeleri kabul ediyor. Oğlunun bisikletini evine getiren baba, başka acıların yaşanmaması için hukuki mücadele başlatmaya hazırlanıyor.

Baba Köseler, yaptığı açıklamada, 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki oğlunun yıllardır büyük bir dikkatle bisiklet kullandığını söyledi.

Yaklaşık 2 ay önce kendisine ve oğluna yeni bisiklet aldığını anlatan Köseler, "Oğlum o gece arkadaşlarıyla buluştuktan sonra Güzelbahçe'ye gitmişti. Dönüş yolunda arkadaşına 'bisikletimin ışıkları daha güçlü, sen önden git' diyor ve kendisi arkadan geliyor. Sonra arkadan gelen bu araç çarpıyor." diye konuştu.

Oğluna ve arkadaşına çarpan aracın yol için belirlenen hız limitinin üzerinde olduğunu iddia eden Köseler, yaşanan acı olayla ilgili kimlerin kusuru varsa hepsinden şikayetçi olduğunu söyledi.

"Kazalara dikkati çekmek için bisikleti bir yere konulabilir"

Biricik evladının bisikletini evine getirdiğini anlatan Köseler, şöyle konuştu:

"Kafamda hiçbir soru işaretinin kalmasını istemiyorum. Sırf o yüzden bisikleti burada. Her şeyi görüp öğrenmek istedim. Vicdanımın rahat olmasını istedim. O bölgede bu bisikleti koyabileceğimiz yer var mı yok mu? Farklı bir şey yapılabilir. İleride oğlumun bisikletini benzer kazalara dikkati çekmek amacıyla herkesin görebileceği bir yere konulabilir."

"Bana 'sen önden git' dedi"

Remzi Batu Karabulut ise Köseler ile bisiklet kulübünde tanıştığını ve kısa sürede dost olduklarını söyledi.

Arkadaşları Yağcı'nın dönüşte otobüsü kullandığını anlatan Karabulut, şöyle devam etti:

"Saat 22.30 gibi çıkalım, trafikte tehlikeli olmasın' dedim. Önce otobüs bekledik, arkadaşıma 'otobüsle gidelim' dedim ama istemedi. 300 metre gittik bir durak daha vardı, otobüse binmek istedik bu sefer otobüs durmadı. Bu şekilde bisikletle yolumuza devam ettik. Yolun en sağından kontrollü bir şekilde sürüş yapıyorduk. Onun kaskında ekstra birkaç ışığı vardı. O arkada ben önde gidiyordum. Onun bisikletinin ışığı daha parlak olduğu için onu arkaya aldım. Keşke arkadaşımı kaybetmeseydim."

Bike İzmir Bisiklet Kulübü Başkanı Mustafa Kemal Kara, kazada hayatını kaybeden Köseler ve yaralanan Karabulut'un bir ay önce kulüplerine katıldığını söyledi.

Kazayı duyunca çok üzüldüğünü dile getiren Kara, "İzmir Büyükşehir Belediyesine başvurularımız var. Ana arterlerde bisikletin trafiğe entegre edilmesini istiyoruz. Henüz bununla ilgili bir çalışma yapılmadı." ifadelerini kullandı.