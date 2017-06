Arkadaşları, Simge ve Hilal için adalet istedi

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde, Suriyeli sürücünün yolun karşısına geçerken çarpıp ölümlerine neden olduğu 16 yaşındaki Simge Kekeç ile aynı yaştaki arkadaşı Hilal Önder'in arkadaşları, kaza tutanağında kusurun iki kıza verilmesine eylem yaparak tepki gösterdi. Kekeç ve Önder'in sınıf arkadaşları, 'Can güvenliği istiyoruz' diyerek kaza yerine yürüdü

Geçen pazar günü akşam saatlerinde Dostluk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Suriye uyruklu S.H.'nin kullandığı 35 MB 0030 plakalı minibüs yolun karşısına geçmek isteyen Karabağlar Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri Simge Kekeç ve Hilal Önder'e çarparak ağır yaralanmalarına neden oldu. Kazada tutanağında kusurun, halen hastanede tedavileri süren Kekeç ve Önder'e verilmesine, sınıf arkadaşların tepki gösterdi. Karabağlar Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10'ncu sınıfı öğrencileri, bugün karnelerini aldıktan sonra önce hastaneye giderek yaralı arkadaşlarını ziyaret etti. Ardından kazanın ymeydana geldiği noktada toplanan öğrenciler, düzenlenen tutanağa göre arkadaşlarının kusurlu bulunmasına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi. 'Simgeler, Hilaller ölmesin', 'Canlarımız bu kadar ucuz değil' sloganları atan öğrenciler, Suriyeli sürücü S.H.'nin ceza almasını istedi. Yürüyüşün ardından ıslıklarla, yaşanan kazayı protesto eden öğrenciler adına konuşan Elif Aka, "Bu caddede bunun gibi kazalar daha önce de yaşandı ve kazaların çoğu ölümle sonuçlandı. Çok şükür Simge ve Hilal hayati tehlikelerini atlattı. Arkadaşlarımızın bir an önce iyileşip aramıza dönmelerini istiyoruz. Bu yolda gerekli önlemlerin alınmasını ve sürücünün ceza almasını istiyoruz. Hız sınırının 50 kilometre olduğu bir yolda aşırı hızla arkadaşlarımıza çarpması kabul edilebilir bir şey değildir. Kalabalık olmayabiliriz, ancak devlet tarafından can güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz. İnsanların canı bu kadar ucuz olmamalı. Simgelerin Hilallerin yitip gitmemesi için can güvenliği istiyoruz. Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Devlet olarak önceliklerinizi hatırlamalısınız" dedi.



'BU KAZA DEĞİL CİNAYET'

'KAZA TUTANAĞI BAŞTAN SONA HATALIDIR'

'KARNEYİ ÖĞRETMENLERİ GÖTÜRDÜ'

Öğrencilere destek vermek amacıyla kazanın yaşandığı yere gelen Hilal Önder'in amcası İbrahim Önder de kazada suçlunun sürücü olduğunu söyleyerek, "Burası çok işlek bir cadde. İnsanların yolun karşışına sıklıkla geçebileceği bir yer. Hilal ve Simge dikkatli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Sürücü frene basmadan çok hızlı bir şekilde direksiyonu kırmadan çarpıyor" diye konuştu.Öğrencilerin eyleminin son ermesinin ardından caddede inceleme yapan Kekeç ve Önder ailesinin avukatı İhsan Yılmaz ise, "Yaşanan talihsiz kazada yaralanan kızlarımızın suçsuzluğunu ortaya çıkarmak için buradayız. Kazayı görenlerin ifadeleri, güvenlik kamerası görüntüleri kızlarımızın suçsuz olduğu gösteriyor. Trafik kaza tutanağının hatalı olduğu ortadadır. Kaza tutanağında aracın 28 metre fren izi olduğu söyleniyor. Aracın bu yoldaki hız sınırının çok çok üstünde olduğu hem güvenlik kamerasından hem de vatandaşların ifadesinden bellidir. Burada ilginç olan yayalar iki araca yol verdikten sonra yolu kontrol edip karşıya geçiyorlar. Kaldırama bir adım kala bu araç gelip çarpıyor. Çarpma neticesinde 50 metre ileriye savruluyor. Görüntüler incelendiğinde direksiyonu 20 santimetre sağa çevirse kızlara çarpmayacak. Bu da akıllara kasıt iddiasını getiriyor. Sanki kasıtlı çarpmış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Öncelikli hedefimiz sürücünün ceza alması ve kaza tutanağını düzenleyen polislerin hatası varsa haklarında işlem yapılmasını sağlamak. Kaza yaşandığı yere yeni bir bilirkişi atanmasını ve kaza tutanağının tekrar düzenlenmesini istiyoruz" dedi.Raporda Karayolları Trafik Kanunu'nun 68/1-b-3 maddesine göre Kekeç ve Önder 'Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde ve kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını göz önüne almadan veya göz önüne aldığı halde uygun zamanda geçmemek' suçundan asli kusurlu sayıldı. Minibüs sürücü S.H. ise aynı kanunun 52/1-b maddesine göre 'Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak' suçundan tali kusurlu bulunmuştu.Öte yandan 2016 - 2017 eğitim- öğretim yılının sona ermesiyle 10'uncu sınıfta okuyan ve dersleri iyi olan Simge Kekeç ile Hilal Önder'e karnelerini hastaneye götüren öğretmenleri, ailelerine verdi.