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    • Arkadaşlarından aldıkları motosikletle kaza yaptılar: 2 ölü

    İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, arkadaşlarından emanet aldıkları motosikletle orta refüje çarpan sürücü Ali Ünlü ile arkasındaki Evren Morkoç yaşamını yitirdi

    12 Eylül 2016 Pazartesi 13:12
    Arkadaşlarından aldıkları motosikletle kaza yaptılar: 2 ölü
    Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi Girne Caddesi üzerinden meydana geldi. Elektrik malzemeleri satıcısı Ali Ünlü ile arkadaşı evli 2 çocuk babası unlu mamuller işletmecisi Evren Morkoç, ortak arkadaşlarından gezmek için motosiklet aldı. Karşıyaka'dan Örnekköy yönüne seyir halinde olan ve Ali Ünlü'nün kullandığı 35 KD 9579 motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ünlü ve arkasında bulunan Morkoç metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.

    OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

    Kazayı gören yoldan geçen sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünlü ve Morkoç'un öldüğü belirlendi. Ünlü ve Morkoç'un ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. İki arkadaşın cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Kaza, Trafik Kazası, Motor Kazası

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