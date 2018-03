Artı para, artı çile oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararıyla 15 Şubat 2018 tarihinde İZBAN’da hayata geçirilen ‘artı para’ uygulamasının getirdiği sorunların büyüyerek devam ettiğini belirten TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, ‘Üç haftalık uygulamada göze çarpan birçok aksaklık mevcut’ dedi



Artı para=artı zorundalık

Artı para uygulaması kamu yararına değil!

- ‘ Artı para uygulamasında, vatandaşın bindiği duraktan gidebileceği en uzak mesafeye göre ödemenin tamamı peşin alınıyor’ TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, ‘Fazladan alınan tutarın iadesi için istasyon çıkışlarına yerleştirilen iade validatörleri önünde uzun kuyruklar oluşmaktadır. Sistem 25 kilometrelik mesafeden sonra geçerli olsa da bütün hat boyunca ayrımsız uygulanmakta, ulaşmak istediği mesafe artı para gerektirmeyen büyük çoğunluk gereksiz yere çile çekmekte, sık sık mağdur olmaktadır. Ayrıca günlük hayatın getirdiği telaş ve unutkanlıkla her gün binlerce insan iade işlemini gerçekleştirmeyi atlarken, bu da İZBAN işletmesi için her gün için on binlerce lira tutarında haksız kazanç yaratmaktadır’ diye konuştu.TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun yaptığı basın açıklaması şöyle; Uygulama ile herkesin kendi kartına sahip olması ve bu kartta en uzak istasyona ulaşım için yeterli bakiyesi olması zorunlu hale geldi. Bunun sonucunda yurttaşların şehir dışından gelen misafirleri için ya da bakiyesi yetersiz, kartı çalışmayan başka yurttaşlar için kendi kartlarını kullandırma seçeneği ortadan kalktı. Üstelik şehir dışından gelenler için gidilecek mesafe her ne olursa olsun 10 lira tutarında olan ve ücret iadesi imkânı bulunmayan 3 kontörlü bilet kullanma zorunluluğu doğdu. Kartında ancak gideceği mesafe kadar bakiye bulundurabilen öğrenciler ve dar gelirli yurttaşlar yeni uygulamaya bağlı olarak sorunlar yaşamakta, sıklıkla istasyonlarda bakiye yetersizliğinden kaynaklanan mağduriyetlerle karşılaşılmaktadır.Tüm bunların yanında artı para uygulamasının uygulamanın mimarı olanları değil, istasyonlardaki özel güvenlik görevlileriyle yurttaşları karşı karşıya getirdiğine dikkat çeken TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, şöyle devam etti: Sorunun yaratılmasında hiçbir dahli olmayan İZBAN emekçileri de bu anlamda uygulamanın mağdurları arasında. Bilindiği üzere, TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN’da demiryolu hatlarının tesisi TCDD tarafından, istasyon ve bakım atölyesi gibi yapıların tesisi İBB tarafından gerçekleştiriliyor. Bu şekliyle oluşturulan ulaşım sistemi ise İZBAN şirketi tarafından işletiliyor. Ayrıca, İBB tarafından da her yıl TCDD’ye dövize endeksli yüksek demiryolu hattı kullanım kira bedeli ödeniyor. İzmirlilerin yararına bu kira bedelinin düşürülmesi gerekiyor. Bu yüksek maliyetlerin İzmir halkının cebinden ‘gittiğin kadar öde’ anlayışı ile karşılanmaya çalışılması kamu yararına değildir. İZBAN’da hayata geçirilen artı para uygulaması; halkçı, kamucu belediyeciliğe aykırı olmasının yanı sıra, hâlihazırda aktarmalarla, kalabalık vagonlarla ulaşımda türlü zorluklar yaşayan İzmirliler için çileye dönüştü. Meclis kararı ile uygulamayı başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yurttaşların sesine kulak vermeye ve bu hatadan yol yakınken dönmeye çağırıyoruz.