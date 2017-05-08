Artık pırıl pırıl bir okulları var

Tire’nin Eskioba Köyü İlkokul ve Ortaokulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği düzenlemelerle pırıl pırıl oldu. Basketbol ve voleybol sahası da yapılan okulu ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, öğrencilerin sevinç gösterileri ile karşılandı.



Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı olan okulların yardımına koşuyor. Son olarak Tire’nin Eskioba köyünde Eskioba İlkokulu ve Ortaokulu’na Büyükşehir’in sihirli eli değdi. İZBETON şirketi, okulun eskiyen iç ve dış cephesini yenilerek boyadı, okul bahçesi çocukların oyun oynayabileceği şekilde düzenlenerek parke taş döşedi. Çocukların öğle teneffüslerinde spor yapabilmesini sağlamak amacıyla okul bahçesine ayrıca basketbol ve voleybol sahaları yapıldı. Yapılan düzenleme başta çocuklar olmak üzere okul yönetimini, öğretmenleri ve velileri çok sevindirdi. Okul bahçesinde neşe ile oynayan çocuklara bir sürpriz de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptı. Tire’ye giderek Eskioba İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerini ziyaret eden Başkan Kocaoğlu, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşıladı. Eskioba Muhtarı Ergün Bayır ve Okul Müdürü Ali Ertekin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na teşekkür etti.







