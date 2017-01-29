Arzu, annesinin son isteğini yerine getirdi

İzmir'de doğuştan iki bacağı kısa olan ve diz kapağı bulunmadığı için elleriyle yürüyen 12 yaşındaki Arzu Özbek, aylarca baktığı yatalak annesinin ölmeden önce son isteğini yerine getirmek için başladığı okulunda okuma yazmayı söktü ve ilk karnesini de babasına getirdi

Gebelik döneminde diyabet hastası olduğu anlaşılan, bir bacağını kaybeden, yatağa bağımlı hale gelen Elif Özbek, tek hayali olan okuma yazmayı öğrenemedi ama ölümünden önce engelli kızı Arzu'dan "okula gitmesini" istedi.



Elleriyle yürüdüğü halde yatalak annesine bakmak için büyük çaba gösteren Arzu Özbek, 2016 yazında annesini kaybederek büyük acı yaşadı ama ona verdiği sözü unutmadı.



İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Limontepe Seniye Hasan Saray İlköğretim Okuluna kayıt yaptıran Arzu, okumayı ve yazmayı öğrenerek ilk karnesini de gecekonduda yaşadıkları babası Murat Özbek'e getirdi.



İlk kez karne almanın heyecanını yaşıyor



Arzu Özbek, servisle her gün okula gidip geldiğini, burada öğretmenlerini, arkadaşlarını, herşeyi sevdiğini anlatarak, şunları söyledi:



"Annem okumamı çok istiyordu ben de ona söz verdim, 'Okuyacağım' dedim. Onun isteği şeyi yapıyorum ve çok mutluyum. Okulda her şeyi öğreniyorum. İlk başlarda zorlandım ama ilerleyen zamanlarda düzelttim. Okumak, yazmak çok güzel bir duygu. Okula gitmek güzel şey. Kahvaltı yapıyoruz, oyun oynuyoruz, derse giriyoruz. Okumayı çok sevdim. Okulda sevmediğim şey yok, dalga geçilmesine sinirleniyorum. Tam olarak ne dediklerini de bilmiyorum ama yine de çok rahatsız olmak istemiyorum. Daha önce hiç karne almamıştım, bu kadar iyi çıkacağını tahmin etmiyordum. Annem karnemi görsün isterdim. En çok o gurur duyardı."



Okuluna devam edeceğini ve doktor olmayı hedeflediğini anlatan Özbek, "Hastaları iyileştirmek, annem gibilerini iyileştirmek istiyorum." diye konuştu.



Özbek, çok zor günler geçirdiğini ama artık daha iyi olduğunu belirterek, "Mutluyum, insan nasıl mutlu olmaz? Okuyor, yazabiliyorum." sözleriyle duygularını ifade etti.



Murat Özbek kızı için çalışıyor



Yaşadığı tüm zorluklara karşın kızı Arzu'nun başarılı karnesine çok sevindiğini belirten baba Murat Özbek, evladıyla birlikte ders çalıştıklarını anlattı.



Kızının "okuma azmine" hayran olduğunu vurgulayan Murat Özbek, "Arzu'nun annesinin okuma yazması yoktu, kızının okumasını çok istiyordu, göremedi. Şimdi ben onun vasiyetini devraldım, kızım okuduğu sürece ona destek olacağım." dedi.



Öğretmenlerle sürekli görüşerek kızının durumuna ilişkin bilgi aldığını da aktaran Özbek, "Arzu'nun okulda iyi olduğunu, daha da iyi olacağını, ilerleyeceğini söylüyorlar. Okumaya yeni başladı. Okuldan gelince hemen çantasını açıp dersini yapıyor. Karneyi alınca havalara uçtu." değerlendirmesinde bulundu.



İnşaat ustası olduğunu ve zar zor geçindiklerini de ifade eden Murat Özbek, yine de durumdan şikayetçi olmağını, kızını okutacağını sözlerine ekledi.



Annesi kalp krizi nedeniyle vefat etmişti



Gebelik döneminde diyabet hastası olduğu tespit edilen anne Elif Özbek, yatağa bağımlı hale gelmiş, bir bacağı da kesilmişti.



Doğuştan engelli Arzu ve yatalak durumdaki annesine ilişkin haberlerin gazete ve televizyonlarda yer bulması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla aileye yardım eli uzatılmıştı.



Tedavi gördüğü Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesindeki tüm müdahaleye rağmen anne Elif Özbek geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.