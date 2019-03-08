Arzu Çerkezoğlu: Önümüzde durmayın yeter

Kadınların her alanda güçlü hissettiğini belirten DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 'Toplumsal yaşamın bütünlüğünde eşitlik sağlayacak hakların yukardan verilmesi ya da lütuf olarak görülmesi doğru değil. Engel olunmasın yeter. Önünde durulmasın yeter' dedi.

Halil Özcan - İzmir'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, '8 Kadın 8 Çözüm Manifesto' panel ve forumu düzenlendi. Panelde psikolog, mimar, çiftçi, hukukçu, gazeteci, siyasetçi, sendikacı kadınlar sorunları dile getirdi. Kadınların eğitimli ya da eğitimsiz olmasının eşitsizlik açısından önemli olmadığı vurgulandı. Panelin moderatörlüğünü yapan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, "Kadın bedeninin nesnelleştirilip sömürü alanına dönüştürülmesinde ne yazıkki içinde bulunduğum, temsil ettiğim sektörün medyanın büyük bir etkisi var" dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, siyasetçi Seniye Nazik Işık, iş insanı Gülfem Yorgancılar, Mimar Ahenk Yılmaz, sanatçı Evrim Alasya, Avukat Çağla Deniz Felamur, tarım emekçisi Suna Kalaycı, Psikolog İlknur Peder konuşmacı olarak katıldı.

İş imkânları geliştirilecek

Kadınların her alanda güçlü hissettiğini belirten DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Toplumsal yaşamın bütünlüğünde eşitlik sağlayacak hakların yukardan verilmesi ya da lütuf olarak görülmesi doğru değil. Engel olunmasın yeter. Önünde durulmasın yeter. Kadınların mücadelesi ve birikimi bunu sağlamaya yeter. Kadın emeği başlı başına bir eşitsizlik alanı" diye konuştu.

Kadın işçiler açısından en temel 3 sorunun, düşük ücret, işsizlik ve kayıt dışı sigortasız çalıştırma olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, şöyle devam etti: "Bugün Türkiye'de her 10 kadından sedece 3'ü çalışıyor. Kadınların istihdama katılımı da yüzde 30 civarında. OECD ve Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında son sıralardayız. Kadın erkek ücret eşitsizliği çok fazla. Bazı iş kollarında bu oran yüzde 30, 40'a kadar çıkıyor. Bu, eğitim durumuna göre de değişmiyor. Genelde öyle düşünülse de sorun kalıcı. Yüksek öğretim mezunu kadınlar ve erkekler arasında da aynı şekilde ücret farklılıkları var. Kadınların iş hayatındaki en büyük sorunu güvencesiz ve kayıt dışı iş. Hiç kuşkusuz en önemli sorun olan işsizlik en çok kadınları etkiliyor. Kadınlar neden çalışamıyor, kadınlara özgü olarak tanımlanmış işler, çocuk bakmak, ev işleri ile sınırlandırılamaz. Erkeklerin çalışmama nedenleri arasında böyle bir madde yok. O zaman yapılması gereken, kadınların çalışma yaşamına katılmasının, istihdama katılmasının önündeki engellerin ortadan kaldırılması. Yaşlı bakımı, çocuk bakımı gibi işlerin toplumsallaşması yani kamunun yaşlı bakım evleri, kreşler gibi bir takıım adımlar atması ve kadınların istihdama katılımının önündeki engelerin kaldırlması gerekiyor."

Medyada kadın geri planda

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, yapılan araştırmaların verilerini aktararak şöyle konuştu: "Medyada, bir araştırmaya göre yöneticilerin yüzde 15'i, köşe yazarlarının yüzde 12'si, televizyonlarda tartışma programlarına katılanların yüzde 11'i kadın, bunların da çoğu sunucu. TÜİK'in 2016 verilerine göre 40 bin 586 medya çalışanından yalnızca 15 bin 704'ü kadın. Medyada kadın istihdamı çok önemli. Kadın bedeninin nesnelleştirilip bir sömürü alanına dönüştürülmesinde ne yazıkki içinde bulunduğum, temsil ettiğim sektörün medyanın büyük bir etkisi var. Kadına atfedilen olumsuzlukları, olumlamaya dönüştürmek için de medya sektöründe çalışan kadınların sayısının artması gerekiyor."