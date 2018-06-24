Asansör bozulunca oy kullanmaya böyle çıkarıldılar

İzmir'in Konak ilçesinde, asansörün bozulduğu Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda, bazı yaşlı ve engelliler zorluk yaşadı. Gençler, merdivenlerden çıkamayacak durumdaki seçmenleri, sandalyeye oturtarak, oy kullanacakları katlara taşıdı

Asansör bozulunca oy kullanmaya böyle çıkarıldılar
24 Haziran 2018 Pazar 13:32

Mehmet Ali Akman Mahallesi'nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda asansörler hizmet dışı kaldı. 7 katlı okulun ilk 3 katındaki sandıklarda oylarını kullanacak engelliler ve yaşlılar, sınıflara çıkarken, güçlük yaşadı. Durumdan haberdar olan CHP Konak İlçe Yönetimi'nce okula gençlik kollarından bir grup gönderildi. Gençler, merdivenlerden çıkamayacak durumdaki seçmenleri, sandalyeyle oy kullanacakları katlara taşıdı. Bazı kişilerin ise bu durum nedeniyle oy kullanamadan geri döndüğü öne sürüldü.

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, okula gelerek, yaptığı açıklamada "Bunun kasıtlı olarak yapıldığını düşünmek istemiyorum; ancak en çok sorunla karşılaştığımız seçim bu oldu. Her yerden, sorunlar yaşandığına dair telefonlar alıyoruz. Biz ülkemizde artık demokrasi ve huzur istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #asansör #seçim
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