Askeri alanlar rant değil kent parkı olsun

İzmir Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından Bornova Doğanlar'da bulunan Hacılarkırı Askeri Alan Planı'na yönelik açılan davaya ilişkin İzmir Mimarlık Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirildi. Açıklamada askeri alanların rant alanı olarak değil kent parkı olarak kullanılması vurgusu yapıldı

Süleyman Gülen- Basın açıklamasını okuyan İzmir Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alpaslan büyük firmaların askeri alanları kapma yarışına girdiğini ve kent içerisindeki askeri alanların ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Alpaslan "Kent merkezinde kalmış olan askeri alanların taşınması konusu 15 Temmuz darbe girişimi sonrası daha yakıcı bir şekilde gündeme getirilmiştir. Ne yazık ki, afet toplanma alanları dâhil kent içinde boş kalmış her parselde olduğu gibi, yeni rant kapıları olarak görülen askeri alanları ele geçirme yarışına kapılmış büyük inşaat firmaları ile ilgili her gün yeni bir "dedikodu" yayılmaktadır. Eğer kent içinde kalmış, yeni kent parkları olma potansiyeline sahip bu yeşil alanlara sahip çıkmaz isek, kaçınılmaz olarak bu "dedikoduların" vahim sonuçları ile karşı karşıya kalacağız. İzmir için de Doğanlar Askeri Alanı gündeme getirilen ilk alan olması nedeniyle kent için hayati önem taşımaktadır. Doğanlar Askeri Alanı, planlar aracılığıyla, emsal oluşturacak niteliğe kavuştuğunda İzmir'de tüm askeri alanlar için ciddi bir tehdit oluşturacaktır.

Askeri alanlara sahip çıkmak vatandaşlık görevidir

Türkiye'de dünya standartlarının oldukça gerisinde olan kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükseltmek için askeri alanları korumanın son fırsat olduğunu dile getiren Alpaslan "Bugüne kadar gelen çarpık yapılaşma ve imar aflarının da yardımıyla, Türkiye'nin hemen her kentinde,standartları karşılayacak yeterlilikte (10 m2/kişi) yeşil alan bulunmamaktadır.

Türkiye'de dünya standartlarının oldukça gerisinde olan kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükseltmek için elimizdeki son fırsat olan askeri alanlara sahip çıkmamız, her şeyden önce vatandaşlık görevimizdir. Kentlerimizde yaşanan 'rantsal dönüşüm'ün yarattığı, insan ölçeğinden çok uzak, devasa yapılar yüzünden kendimizi daha da kapana kısılmış hissettiğimiz şu günlerde, askeri alanların yapılaşmaya açılmadan ve mevcut yeşil dokuları iyileştirilerek, öncelikle, kent parklarına, mesire alanlarına, kültür ve spor alanlarına ve benzeri kamusal kullanımlara dönüştürülmesi önerilmektedir.Anayasaya aykırı imar planı kararı ile orman statüsünde korunması gereken Doğanlar Askeri Alanı'nın, sahip olduğu ekolojik değer doğrultusunda yapılaşması yerine; kentlilerin yeşil alan ve spor alanları gibi donatı ihtiyaçlarını karşılayabilecek birçok kullanımı içine alan İzmir için bir 'KENT PARKI' kararı alınması için henüz geç kalınmış değildir. Kamuoyunun da desteği ile, askeri alanların, hükümet tarafından da söz verildiği gibi, ranta ve yapılaşmaya açılmadan, yeşil alanlar olarak kullanılmasının talep edilmesi, kentlerimiz için hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.