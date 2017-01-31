'Askeri casusluk' davasına sahte delil üretmekten 7 kişiye gözaltı

İzmir'de 'askeri casusluk' adıyla bilinen, 49'u muvazzaf asker toplam 356 sanığın yargılandığı ve beraatle sonuçlanan gizli bilgi ve belge bulundurma davasında, sahte delil üretmekle suçlanan 17 şüpheliden 7'si, İzmir merkezli olarak Ankara ve Adana illerinde düzenlenen operasyonla yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı içerisindeki yapılanmasına ve aynı zamanda İzmir'deki, askeri casusluk adıyla bilinen davada kumpas kuranlara yönelik soruşturmaların devamı niteliğinde, 15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı. İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri İzmir, Ankara ve Adana'da, haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda İ.T., T.Y., M.S., S.Ö., Y.D., F.T. ve D.B.U., adlı şüpheliler yakalandı.



Yakalanan şüphelilerin, askeri casusluk adıyla bilinen davada yargılanıp diğer sanıklarla birlikte beraat eden işadamı Bilgin Özkaynak'ın Sapanca'daki çiftlik evinde ele geçirildiği iddia edilen dijital verilerle, bilgi ve belge sızdırıldığını iddia edilen kişiler oldukları belirtildi. Bu kişilerin FETÖ/PDY'nin hedefleri doğrultusunda Hazine Müşteşarlığı'nda, maddi gerçeklere dayanmadan ve somut delil elde edilmeksizin, bazı bürokratların kurum içerisinde pasifize edilmesi ve yerine örgüt elemanlarının getirilmesi sürecinde aktif rol oynadıkları, ögütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirtildi.



Polis, aranan diğer 10 kişiyi yakalamak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.