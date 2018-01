Aşkım Kapışmak: Kadın, erkek niteliğiyle yüceltilemez

Türkiye’de toplumsal eşitsizliğin giderilmesi ve bu değişimin başlangıcının her zaman kadından beklendiğine vurgu yapan Kapışmak, ‘Fakat erkeklerde de bu değişimin başlaması gerekiyor. Eşitsizliğin savaşını, erkekle vermek doğru değildir. Kadına erkek niteliği yüklenerek kadın yüceltilmez, aşağı çekiliyor. Kadınların bana göre üstünlükleri iletişim becerileridir’ dedi

- İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu’nca düzenlenen, Davranış Bilimleri Uzmanı ve Yazar Aşkım Kapışmak ile TV Programcısı, Gazeteci ve Yazar Aynur Tartan’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Hayat ve Kadın’ konulu sahne röportajı İzmir Ticaret Borsası Yeni Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.TOBB Kadın Girişimcileri İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, ‘Bugün kadını konuşacağız. Kadını konuşurken erkeklerle bir arada yaptığımız toplantılar bakış açmızı değiştiriyor. Bugün kü etkinliğimizde kadınların nasıl daha mutlu olacağını konuşacağız. Amacımız eşit şartlara ve eşit haklara kavuşmak. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesini engelleyen zorlukların azaltılması şart. Türkiye’de kadınlarımız iş hayatına yeterince dahil olamamaktan dolayı şikayetçi. Kadın girişimciler Türkiye’de yüzde 8’dir. Kadınların kurduğu işletmelerin ömrü kısa oluyor ve yüzde 85’i üç yıl içerisinde kapanıyor. Kadınlar yaşadıkları toplumun ve ülkenin yapısını değiştirecek güce de sahipler. Biz kadınlar birlik ve beraberlik içerisinde olursak herşeyin üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz’ diye konuştu.Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğini kadınların kendisinin de yarattığını söyleyen Aşkım Kapışmak, sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim ülkemizde cinsiyetçilik kadın üzerinden yapılıyor. Dil kültürümüzde, ekranda, medyada ne yazık ki kadın bir üründür. Eğitim sistemizde büyük bir problem var. İlk kadın ve erkek kavramı bir çocuk için anne ve babadır. Bu eğitimin verilmesi gerekiyor. Dilimizde herkese insanoğlu denilir. Mitolojide, ilk tanrı toprak ana Gaia’dır. Fakat onu değil Gaia’nın oğlu tanrı olarak kabul edilir. Türkiye’de toplumsal eşitsizliğin giderilmesi ve bu değişimin başlangıcı her zaman kadından bekleniyor fakat erkeklerde de bu değişimin başlaması gerekiyor. Eşitsizliğin savaşını, erkekle vermek doğru değildir. Kadına erkek niteliği yüklenerek kadın yüceltilmez, aşağı çekiliyor. Kadınların bana göre üstünlükleri iletişim becerileridir.Mahalle kültürünün acilen hayatımızdan çıkarılması gerektiğine de vurgu yapan Kapışmak, ‘Mahalle kültürü kadınların üzerinden işledi her zaman. Apartmanının içine yabancı erkekle giren kadınlar günümüzde öldürülebiliyor. Erkeğin nazarında kendini güçlü hissetmeye çalışan kadınlar, günümüzde mahalle kültürünü kendileri yaşatıyor. Aile içerisinde, düşünme üzerine birlikte hayata dair sohbet edilmiyor. Emek ile zengin olunmaz, zeka ile zengin olunur. Toplum bunu yapmazsa gerçek akıl sahipleri ikinci planda kalacak’ diye konuştu.‘Şehir kadınınn olanakları fazladır ama kullanamaz. Şehirliysen, çalışmasan da koşturmak zorundasın’ diyen Kapışmak, şöyle devam etti: Köylerde işbirliği ile işler çabuk biter ve kendilerine vakit kalır. Fakat şehirde böyle değildir. Kadınlar her zaman bir şeylere yetişmek zorundadır. Kendini geliştirmek için vakit bulamayabilir. Astroloji, reiki gibi etkinlikler şehir insanının etkinliğidir. Dinlenmek gerektiği için. Kadınlar günde yaklaşık 9 farklı kişiliğe bürünebilirken erkekler de durum öyle değil. Fikir yoğunluğu bu nedene kadınlarda çok fazla. Kadınların biraz yavaşlaması gerekiyor. Durma eylemi yapmaları gerekiyor. Kadın paylaştıkça çoğalan bir varlık. Bunun dışında da kadınlarımız okuyor gibi görünüyor ama okumuyor.Aynur Tartan’ın kadınların nasıl daha mutlu olabileceğine dair yönelttiği soru üzerine Kapışmak, kadınlara şu tavsiyeyi verdi: Önce kesinlikle dilimizi düzeltmeliyiz. Hem kadınlar hem de erkekler birlikte toplumdaki eşitsizliği aşabilir. Kadınlar kendilerini evlenmek zorunda hissediyorlar fakat herkesin evlenmek zorunda olmadığını kabul etmek gerekiyor. Kadında üretme arzusu vardır. Kadınlar üretmelidir, kadına teknoloji ile birlikte oldukça boş vakit kaldı. Kadınlar kendilerine dışarıda alan yaratmalı. Teknoloji ilerlediği için son dönemlerde yaşanan olaylar daha fazla gün yüzüne çıktı. Şiddet, toplumda yüzyıllardır yaşanılan bir şey. Dünya erillikten dişiliğe doğru yöneliyor. Erkek çocuklarına aileden nezaket eğitimi verilmeli. Kadının zerafeti, erkeğin nezaketinden çıkar.