Aşkına karşılık vermeyen kadını öldürmüştü, yeni gelişme

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir apartmanın ikinci katındaki eve merdiven dayayarak balkondan giren Mustafa K.'nin (55), iddiaya göre, aşkına karşılık vermeyen Vicdan Özetçi'yi (56) uykuda öldürüp, yanındaki yatakta bulunan kızı Hülya Özetçi'yi (37) de aynı tüfekle ağır yaralayarak kaçmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Ödemiş'te dün saat 03.00 sıralarında Vicdan Özetçi'nin, bir süre önce eşinden boşanan kızı Hülya Özetçi ile yaşadığı Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki Efe Toplu Konutları'ndaki apartmanın önüne gelen Mustafa K., iddiaya göre, dört katlı binanın ikinci katındaki evin balkonuna yanında getirdiği merdivenle çıktı. Balkon kapısını zorlayarak içeri giren Mustafa K., av tüfeğiyle aynı odada uyayan Vicdan Özetçi ve kızı Hülya Özetçi'ye birer el ateş edip kaçtı. Silah sesini duyan komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Göğüslerinin sağ kısmından vuruldukları belirlenen kanlar içindeki anne-kız Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen 2 çocuk annesi Vicdan Özetçi yaşamını yitirirken, kızı Hülya Özetçi ise durumu ağır olduğu için Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren genç kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

2 AY ÖNCE KIZININ YANINA YERLEŞMİŞ

Bayındır'ın kırsal Çırpı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte hayvan bakıcılığı yapan Vicdan Özetçi'nin, 2 ay önce ayrılıp, Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki bir çocuk annesi kızı Hülya Özetçi'nin yanına yerleştiği öğrenildi. Vicdan Özetçi'nin aşkına karşılık vermediği için daha önce birçok kez tartıştıkları ve kendisini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen Mustafa K. hakkında, Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı'na bir süre önce şikayetçi olduğu olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürerken polis, şüpheli Mustafa K.'nin yakalanması için Ödemiş, Bayındır ve Kiraz ilçelerinde çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Polis, olayın meydana geldiği Efe Toplu Konutları ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden Mustafa K.'nin olay yerine hangi yönden geldiği, kendisine yardımı olan başka biri veya birilerinin bulunup bulunmadığının tespitine çalışıldığı bildirildi. Mustafa K.'nin sosyal medya hesabı da incelemeye alındı. Polisin Mustafa K.'nin memleketi olan Kiraz ilçesinde olabileceği ihtimali üzerine araştırmalarını burada da yoğunlaştırdığı öğrenildi.

OLAYDA KULLANILAN OTOMOBİLİN SAHİBİNE GÖZALTI

Mustafa K.'nin olay yerine gelirken ve kaçarken kullandığı tespit edilen otomobil, cinayetten 10 saat sonra Ödemiş'e 6 kilometre uzaklıktaki kırsal Yolüstü Mahallesi'nde bulundu. Otomobilin, Mustafa K.'nin arkadaşı H.D.'ye ait olduğu belirlendi. Otomobile el konulup, parmak izi incelemesi yapılırken, H.D., gözaltına alındı. H.D.'nin olayla bir bağlantısının olup olmadığını araştırılıyor.

Vicdan Özetçi'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak, dün Ödemiş Ahrandı Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.