Ata Anı Evi'ne davet var

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, tüm İzmirlileri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'in kurtuluşundan önce kente ilk kez baktığı yer olan Belkahve'deki Ata Anı Evi'ni görmeye davet etti

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, tüm İzmirlileri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yıllarında, İzmir'e verdiği önemi; "Bu şehre bir şey olacak diye çok korktum" sözüyle dile getirdiği yer olan Belkahve'de kent kültürüne kazandırdıkları Ata Anı Evi'ni görmeye çağırdı.

Cumhuriyetimize sahip çıkalım

Prof Dr. Tankut Öktem tarafından 1991 yılında yapılan 16 metre boyundaki 'Atatürk Anıtı' yanıbaşında yer alan tek katlı binaya, Belkahve'nin tarihi önemine uygun olarak müze niteliği kazandırdıklarını belirten Başkan Atila, "9 Eylül 2016 tarihinde açılışını yaptığımız Ata Anı Evi, Cumhuriyetimizin hangi şartlarda kurulduğunu ortaya koyan çok özel bir mekan" dedi.

Anne ve babalara seslenen Başkan Atila, "Özellikle geleceğimiz olan çocuklarımız, Atatürk'e ve onun ilkelerine sahip çıkmalarını sağlayacak bilgiye ve vatan sevgisine sahip olmak için mutlaka Ata Anı Evi'ni görmeli. Anne ve babalara, çocuklarımızı tarihimizle buluşturmak için önemli bir görev düşüyor. Sadece çocuklarımızı değil, Cumhuriyetimize daha çok sahip çıkacak güce sahip olmak için herkesi Ata Anı Evi'ni ziyaret etmeye çağırıyorum" dedi.



Kurtuluş Savaşı'nı anlatan malzemeler

Dönemin ruhunu ve izlerini taşıyan Ata Anı Evi'nde Türk Süvari Birlikleri'nin İzmir'e girişi sırasında dikilen Kuvva-i Milliye dönemi Türk Bayrağı, dürbünü, kalpağı ile Türk subay kılıcı, süngüler, tüfekler, mermiler ve yine Türk askerlerine ait kütüklük ve harita çantaları görülebiliyor. Mekanda, dönemin ordu donanımlarının karşılaştırılabilmesi amacıyla Yunan askerlerine ait malzemeler de sergileniyor. Ayrıca, İstiklal Mücadelesi'ni ve Atatürk'ü anlatan yazılı eserler, resimler ve telgraflar da görülebiliyor. Kitaplığın arkasındaki bölümde Kurtuluş Savaşı yıllarına ait savaş planları, Sevr Anlaşması'nın ilk haritası, istiklal madalyaları, döneme ait şamdan telefon, gramofon ve daktilo ile ilk baskı 'Nutuk' kitabını da görmek mümkün.

'9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu' fotoğraf sergisi de görülmeye değer bir başka köşe olarak dikkat çekiyor. Hatıra fotoğrafı çektirme köşesinin de bulunduğu Ata Anı Evi'nin gösterim bölümünde, kurtuluş destanını anlatan belgeseller, siper şeklinde dekore edilmiş odada izlenebiliyor.



Gerçekçi Atatürk Heykeli çok beğenildi

Ata Anı Evi'nde saç ve göz gibi detaylarda gerçek ve gerçeğe en yakın görüntüyü veren materyaller kullanılarak yapılan Atatürk'ün çok gerçekçi olarak tanımlanan heykeli de sergilenmeye başladı. Heykeltraşlar Neda İsmail Atar ve Can Akdaş tarafından hiperreal (çok gerçekçi) olarak adlandırılan bir anlayışla yapılan Heykel, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş mücadelesinin sonlandığı 1922'de, 41 yaşındaki görüntüsü ölümsüzleştiriyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Kahvesi içerken canlandırıldığı heykel, Ata Anı Evi'ne özel bir düzenlemeyle yerleştirildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Eylül 1922'de Belkahve'de, Ata Anı Evi'nin bulunduğu yerde Türk Kahvesi içmesinden yola çıkılarak, Atatürk Heykeli'nin yanına, ziyaretçilerin oturup fotoğraf çektirebilmesi için boş bir koltuk konuldu. Heykelin bulunduğu alan, Ata Anı Evi'nin en özel köşelerinden biri haline geldi.