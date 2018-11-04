"Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu"

İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı nedeniyle düzenlenen "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu"na bin 729 koşucu katıldı

"Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu"
04 Kasım 2018 Pazar 14:30

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen koşuya katılmak için vatandaşlar erken saatlerde Anayasa Meydan'ına geldi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan koşu, Zübeyde Hanım'ın mezarı önünde sona erdi.

En küçüğü 10 en büyüğü ise 80 yaşında bin 729 yarışmacı, 4 bin 200 metrelik etapta birinci olmak için ter döktü.

Etkinliğe ailece katılanların yanı sıra, bebek arabasıyla koşanlar renkli görüntüler oluşturdu. Engelli koşucular ise parkuru tekerlekli sandalyeleriyle tamamladı. 

Etkinlikte tüm koşuculara katılım madalyası verildi. 

 Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özel etkinlikte yaptığı konuşmada, İzmir'in yanı sıra birçok kentten gelen katılımcılara teşekkür etti.

Farklı yaş gruplarına göre dereceye giren sporculara madalyalarını, protokol üyeleri verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #ata #ana #koşu
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