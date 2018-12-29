Ata Evi'nde yeni yıla merhaba

Kentte yaşayan 60 yaş ve üstü vatandaşlara hizmet veren Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyeleri burada edindikleri yeni arkadaşlarıyla yeni yıla merhaba dedi. Ata Evi üyelerinin yeni yıl sevincine ortak olan Başkan Şenol, “Yüzünüzden gülümsemenin eksik olmadığı daha nice yıllar dilerim” diye konuştu.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’un kentte yaşayan 60 yaş üstü vatandaşların sosyalleşmeleri, mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kurduğu Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde yeni yıl eğlencesi düzenlendi. Merkez sayesinde yaşamla yeniden güçlü bağlar kuran, evlerinden çıkıp sosyalleşmenin ve yeni arkadaşlıklar kurmanın, hobiler geliştirmenin, etkinliklere katılmanın mutluluğunu yaşayan üyeler merkezde edindikleri arkadaşlarıyla yeni yıla merhaba dedi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’da üyelerin yeni yıl mutluluğuna ortak oldu.

Ata Evi’nde nice yıllara…

Ata Evi’nde düzenlenen yeni yıl etkinliğine katılan Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, üyelerin yeni yıllarını kutlayarak şunları söyledi:

“Hayata geçirdiğimiz sosyal projelerimizle siz büyüklerimize hizmet vermeye, sizlerin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Çocukların ölmediği, annelerin ağlamadığı bir dünyada sağlıklı ve mutlu bir yıl yaşamanızı diliyorum. Ata Evi’nde, yüzünüzden gülümsemenin eksik olmadığı daha nice yıllar yaşamanızı temenni ederim.”

Müzik eşliğinde doyasıya eğlenen, hediyelerle arkadaşlarının yeni yılını kutlayan üyeler ise “Merkezde kurduğumuz dostluklar, katıldığımız sosyal aktivitelerle adeta yeniden doğmuş gibi hissediyoruz. 60 yaş üstü herkesi merkezimize üye olmaya davet ediyoruz. Bu merkezi açarak bize bu imkanları sunan Başkanımız Halil İbrahim Şenol’a teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını ifade etti.