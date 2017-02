Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, yapılan çalışmaları değerlendirmek, vatandaşların öneri ve taleplerini dinlemek için halk toplantılarını yeniden başlattı, Bostanlı'da yaşayanlarla buluştu

Yenilenen Balıkçı Parkı'ndaki buluşmaya muhtarlar, meclis üyeleri, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yüzlerce Bostanlı sakini katıldı. Sorunları tek tek dinleyen Başkan Akpınar, eksiklerin çözümü için başkan yardımcıları ve ilgili müdürlere talimat verdi. Mahalle halkı, başta yenilenen Balıkçı Parkı olmak üzere, hizmetler için teşekkür ederken, bazı vatandaşlar kürsüye kadar gelerek Başkan Akpınar'a sarıldı. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Akpınar, halk buluşması sonrasında esnaf ziyareti yaptı. Buluşmaların her hafta farklı bir mahallede devam edeceği belirtildi.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Halk buluşmalarına yeniden başladık. Amacımız; vatandaşlarımızı dinlemek, öneri ve taleplerine çözüm bulmak ve ayrıca yaptığımız hizmetleri ve hayata geçirdiğimiz projeleri halka anlatmak. Önümüzde referandum süreci var. Cumhuriyet değerlerine her zamankinden daha sıkı bağlanmamız gereken, Atatürk ilke ve devrimlerine sonuna kadar sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz. Bugün tartıştığımız şey; demokrasi değil, özgürlükler değil, daha iyi yaşam koşulları ya da halkın aşı ekmeği değil. Bugün tartışılan, Atatürk'ün halka verdiği egemenlik kavramının, yeniden bir kişiye teslim edilmesi meselesidir. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, hedeflerimiz, tartışmalarımız, makamlarımız ne olursa olsun… Her şeyi geride bırakmalı; laik, demokratik Atatürk Cumhuriyeti'ne dört elle sarılmalıyız. Varmak istediğimiz nokta budur, mücadelemiz bunun mücadelesidir. Sorunları paylaşmak ve birlikte çözüm üretmek için sokakta buluşalım" dedi.