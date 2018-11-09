Atatürk'e 500 metrelik mektup

Karşıyaka Belediyesi’nin Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nü bir yıl içinde ziyaret eden çocuklar, özel hazırlanan 500 metrelik kağıt rulo üzerine Atatürk ile ilgili düşüncelerini yazdı. Dünyanın en uzun ve en anlamlı mektubu, Karşıyakalı çocuklar tarafından Anıtkabir Müzesi’ne teslim edildi

Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Türkiye’nin ilk Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nde, “Karşıyakalı Çocuklar Atatürk’e Mektup Yazıyor” projesini hayata geçirdi. Birkaç aylık süreçte yaklaşık 4 bin çocuk, kendileri için özel hazırlanan 500 metrelik kağıt rulo üzerine Ata’ya dair duygu ve düşüncelerini yazdı. İlçedeki ilkokul ve ortaokulların öğrencileri de projeye katıldı.



ANITKABİR’E TESLİM ETTİLER

Atatürk için tek yürek olup birbirlerinin satırlarını devam ettiren öğrenciler, 10 Kasım öncesinde tamamlanan mektubu dün, 50 kişilik bir grupla Ankara’ya götürerek Anıtkabir Müzesi’ne teslim etti. Ulu Önder’in huzuruna çıkan Karşıyakalı gençler, ‘İlke ve devrimlerinden vazgeçmeyeceğiz’ mesajı verdi.



ATA’YA BAĞLILIĞIMIZIN KANITI

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında yetişen çocuklarımız, aydınlık geleceğimizin en büyük teminatıdır. Her biri gurur kaynağımız olan evlatlarımızla, sonsuz Atatürk sevdamızı bir kez daha gösterdik. Bu en uzun mektup, Karşıyakamızın ve onun aydınlık çocuklarının Ata’ya bağlılığının kanıtıdır” dedi” dedi.