Atatürk'e hakaret eden El Kaide üyesi çıktı

İzmir'in Menemen İlçesi'nde, sosyal medya hesabından, Atatürk'e hakaret edip, terör örgütü El Kaide'nin propagandasını yaptığı belirlenen 55 yaşındaki C.A.K., jandarma tarafından yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından, Atatürk'e hakaret edip, terör örgütü El Kaide'nin propagandasını yapan hesabı takibe aldı. Hesabı kullanan kişinin C.A.K olduğu saptandı. C.A.K., Menemen'deki evine yapılan operasyonda, yakalandı. Evdeki aramada, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Çok sayıda dijital dokümana el konuldu.



Zanlının, Irak ve Suriye'deki çatışma bölgeleri ile bağlantıyı olarak faaliyet yürüten kişilerle örgütsel toplantılar düzenlediği, çatışma bölgelerine sözde cihatçı adı altında gönderilmek üzere eleman temin ettiği ve lojistik destek sağladığı belirlendi.