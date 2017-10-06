Atatürk'e hakaretlere kızdı, tişörtünü istedi!

Atatürk'e yapılan saldırılara tepkisini göstermek için Başkan Çalkaya'dan Atatürk baskılı tişört isteyen 79 yaşındaki Pakize Görmez, 'Pazara giderken bile bu tişörtümü giyeceğim' dedi

Son günlerde Atatürk'ün manevi hatırasına karşı değişik çevrelerden saldırıların artması toplumun genelinde var olan Atatürk Sevgisi'ni daha çok pekiştirmeye başladı. Balçovalı 79 yaşındaki Pakize Görmez de, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'ya haber gönderip Atatürk Baskılı kıyafet istedi. Atatürk'ün vefat ettiği yıl dünyaya geldiğini ifade eden Balçovalı Pakize Görmez, 'Her gün televizyonlarda Atatürk'e yapılan saldırıları görünce canım çok yanıyor. Artık pazara giderken bile bu tişörtümü giyeceğim. Ben de onlara tepkimi böyle göstereceğim' dedi.



Evinde ziyaret

Yaşlı kadının isteği karşısında duygulanan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, 'Semtevi'nde görevli arkadaşlarım yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret ederken Pakize Anne'yi tanımışlar. Bizden, başkanımızdan bir isteğin var mı? diye sorunca Pakize Anne de Atatürk baskılı bir tişört istediğini ifade etmiş. Arkadaşlarım konuyu bana aktarınca kendisini ziyaret edip ellerini öptüm. Atatürk'ü unutturmak isteyenlere önerim Pakize Anne'yi görmeleri. 7'den 70'e Atatürk sevgisi olan bir toplumda Atatürk'ü unutturamazlar' diye konuştu.