Atatürk kıyafetleri şehit yakınları için sergilenecek

Atatürk Kıyafetleri ve Kültür Araştırma Merkezi (AKKAM), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınları ile gaziler yararına düzenlenecek defilede, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün giysilerinden esinlenerek hazırlanan koleksiyonu sergileyecek

AKKAM Başkanı Hüseyin Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 37 yıldır yıpranmış ve yıpranmaya yüz tutmuş Atatürk kıyafetlerini onararak müzelere kazandırdıklarını, bu giysilerden esinlenerek yeni koleksiyonlar oluşturduklarını ifade etti.



Geçmişte "Eğitime Yüzde 100 Destek" ve "Fatih Projesi" kapsamında gelir getirici etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Özkan, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sürecinde şehit olanların yakınları ve gaziler için de benzeri proje tasarladıklarını söyledi.



İlgili kurumların onayı sonrası Atatürk kıyafetlerinin hazırlanması için çalışmalara başladıklarını dile getiren Özkan, 5 aylık çalışma sonucu bu kıyafetlerin sergilenmesinin yanında tiyatro, belgesel ve oratoryo gösterimlerinin yapılacağı bir etkinlik organize ettiklerini bildirdi.



Özkan, etkinlikler sonunda elde edilmesi beklenen yaklaşık 10 milyon liralık gelirin, şehit aileleri ve gazilerin banka hesaplarına gönderileceğini ifade etti.



Amaçlarının şehit aileleri ve gazilere yardımın yanı sıra 15 Temmuz'u anlatmak olduğunu vurgulayan Özkan, "İlk etapta 26 ilde defile yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz Türkiye'deki 81 ilin yanı sıra yurt dışında defile düzenlemek." diye konuştu.



Defilede, darbe girişiminde şehit olanlar anısına 249 kıyafetin sergileneceğini belirten Özkan, 15 Temmuz'da darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in anısına bordo bere tasarımlarının da defilede yer alacağını kaydetti.



Özkan, "Defile denince akla gelenin aksine bizim kültürümüzle yoğurulmuş bir etkinlik seyircinin beğenisine sunulacak." ifadesini kullandı.