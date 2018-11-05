Atatürk koşusuna ‘rekor’ katılım

Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen “Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu” bu yıl rekor katılımla gerçekleşti. Anayasa Meydanı’ndan başlayıp Zübeyde Hanım Kabri’nde son bulan koşuya, 10 ile 80 yaş arası, 2 bin Atatürk sevdalısı katıldı
Karşıyaka Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, 80. ölüm yılında geleneksel “Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu” ile andı. Bu yıl 25’inci kez gerçekleştirilen organizasyon; Anayasa Meydanı’ndaki Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünde okunan İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. 1729’u kayıtlı, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı koşuda, 40 çift ‘anne-baba ve çocuk’ olarak, aile kategorisinde ter döktü.
RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Sahilden Girne Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nı takip eden katılımcılar, 4 bin 200 metrelik parkur sonunda Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’na ulaştı. Büyük heyecanın yaşandığı koşuda ilk 3’e girenlere törenle madalya verilirken, tüm sporculara tişört ve anı madalyası dağıtıldı. Kadın ve erkekler yaş kategorilerinin yanı sıra, engelliler ve aile kategorilerinin de yer aldığı koşu renkli görüntülere sahne oldu.
GURURLUYUZ!
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Spora büyük önem veren Atatürk ve O’nu Türk milletine kazandıran annesi Zübeyde Hanım’ı, bir kez daha Karşıyakamıza yaraşır bir organizasyonla anmanın gururunu yaşıyoruz. Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla; Atatürk sevdamızı ve bizlere emanet ettiği değerlerin yılmaz bekçileri olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Tüm katılımcılarımızı yürekten kutluyorum, teşekkür ediyorum” dedi.
DERECEYE GİRENLER:
AİLE KATEGORİSİ:
1.Kutlutürk ailesi, 2. Bursa ailesi, 3. Özyuva ailesi
ERKEKLER KATEGORİSİ;
10-12 yaş, 1. Mertcan Koşer, 2. Emir Işıl, 3. Ogan Doruk
13-15 yaş; 1.Yağız Hoşgör, 2. Bekircan Kırıkçı, 3, Emre Yalçın
16-19 yaş; 1. Efe Egemen Şen, 2. Oktay Arıkan, 3, Seyit Demircan
20-26 yaş; 1. Mehmet Aydıngör, 2. Murat Koyun, 3. Kenan Tanıulu
30-34 yaş, 1. Ufuk Arda, 2. Emir Can Kaya, 3. Doğuş Çağan Onay
35-39 yaş; 1. Ayhan Çalışkan, 2. Barış Bülbül, 3. Fatih Can
40-44 yaş; 1.Gököen Aras, 2. Aydın Göven, 3. Bülent Araç
45-49 yaş; 1. Kevin Borg, 2. Cem İlgün, 3. Ali Şahin
50-54 yaş; 1. İsmail Adıgüzeloğlu, 2. Abdullah Manap, 3. Mehmet Çolak
55-59 yaş; 1. Kemal Kol, 2. Mehmet Yener, 3. Şahin Karakaya
60-64 yaş; 1. Yılmaz Gül, 2. Ahmet Sırrı Eke, 3. Hüsamettin Karakurt
65-69 yaş; 1. İbrahim Yiğit, 2. Hüseyin Polat, 3. Hilmi Doğan
70-74 yaş; 1. Hasan Kasap, 2. Şerafettin Korkmaz, 3. Ahmet Hoşafçı
75-79 yaş; 1. Ergüder Yönt, 2. Şeref Çetiner,
80 yaş üzeri: 1. Orhan Kart
ENGELLİ ERKEKLER KATEGORİSİ
1. Utkuhan Baydar, 2. Mehmet Kaya, 3. Mehmet Ali Köroğlu
KADINLAR KATEGORİSİ
10-12 yaş; 1. Elif Irmak Ömeroğlu, 2.Helin Arıkan, 3. Berna Pamukferdi
13-15 yaş; 1. Zeynep Uçarsoy, 2. Hacer Eda Çiçek, 3. Gülsel Yardum
16-19 Yaş; 1. Berfin Uzak, 2. Cemrenur Yeşil, 3. Eylül Biçer Ferdi
20-29 yaş; 1. Ayşe Gacaroğlu, 2. Özgül Yaşar, 3. Nil Karadağ
30-34 yaş; 1. Selin Mert, 2. Tuğba Ergen, 3. Didem Tarkan
35-39 yaş; 1.Name Burguç, 2. Pelin Pelis, 3. Selime Yasemin
40-44 yaş; 1. Selma Akgün, 2. Zehra Hızal, 3. Selma Varkker
45-49 yaş; 1. Karin Traşin, 2. Belgin Arkas, 3. Sibel Kartelli
50-54 yaş; 1. Fatma Anter, 2. Gülgün Erdoğan , 3. Ayşe Semerci
55-59 yaş; 1. Raziye Arabacı, 2. İsmigül Yıldız, 3. Emine Ayazoğlu
60-64 yaş; 1. Fatma Musal, 2. Nursel Çakmak, 3. M. Hürrem Turallı
65-69 yaş; 1. Aysel Yıldız, 2. Servet Baş, 3. Perihan Doğan
70 yaş ve üzeri: 1. Kıymet Çukur, 2. Fehime Özkan, 3. Esin Uçar
ENGELLİ KADINLAR KATEGORİSİ
Gazel Demiray