Atatürk koşusuna ‘rekor’ katılım

Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen “Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu” bu yıl rekor katılımla gerçekleşti. Anayasa Meydanı’ndan başlayıp Zübeyde Hanım Kabri’nde son bulan koşuya, 10 ile 80 yaş arası, 2 bin Atatürk sevdalısı katıldı

Karşıyaka Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, 80. ölüm yılında geleneksel “Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu” ile andı. Bu yıl 25’inci kez gerçekleştirilen organizasyon; Anayasa Meydanı’ndaki Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünde okunan İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. 1729’u kayıtlı, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı koşuda, 40 çift ‘anne-baba ve çocuk’ olarak, aile kategorisinde ter döktü.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Sahilden Girne Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nı takip eden katılımcılar, 4 bin 200 metrelik parkur sonunda Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’na ulaştı. Büyük heyecanın yaşandığı koşuda ilk 3’e girenlere törenle madalya verilirken, tüm sporculara tişört ve anı madalyası dağıtıldı. Kadın ve erkekler yaş kategorilerinin yanı sıra, engelliler ve aile kategorilerinin de yer aldığı koşu renkli görüntülere sahne oldu.

GURURLUYUZ!

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Spora büyük önem veren Atatürk ve O’nu Türk milletine kazandıran annesi Zübeyde Hanım’ı, bir kez daha Karşıyakamıza yaraşır bir organizasyonla anmanın gururunu yaşıyoruz. Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla; Atatürk sevdamızı ve bizlere emanet ettiği değerlerin yılmaz bekçileri olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Tüm katılımcılarımızı yürekten kutluyorum, teşekkür ediyorum” dedi.



DERECEYE GİRENLER:

AİLE KATEGORİSİ:

1.Kutlutürk ailesi, 2. Bursa ailesi, 3. Özyuva ailesi

ERKEKLER KATEGORİSİ;

10-12 yaş, 1. Mertcan Koşer, 2. Emir Işıl, 3. Ogan Doruk

13-15 yaş; 1.Yağız Hoşgör, 2. Bekircan Kırıkçı, 3, Emre Yalçın

16-19 yaş; 1. Efe Egemen Şen, 2. Oktay Arıkan, 3, Seyit Demircan

20-26 yaş; 1. Mehmet Aydıngör, 2. Murat Koyun, 3. Kenan Tanıulu

30-34 yaş, 1. Ufuk Arda, 2. Emir Can Kaya, 3. Doğuş Çağan Onay

35-39 yaş; 1. Ayhan Çalışkan, 2. Barış Bülbül, 3. Fatih Can

40-44 yaş; 1.Gököen Aras, 2. Aydın Göven, 3. Bülent Araç

45-49 yaş; 1. Kevin Borg, 2. Cem İlgün, 3. Ali Şahin

50-54 yaş; 1. İsmail Adıgüzeloğlu, 2. Abdullah Manap, 3. Mehmet Çolak

55-59 yaş; 1. Kemal Kol, 2. Mehmet Yener, 3. Şahin Karakaya

60-64 yaş; 1. Yılmaz Gül, 2. Ahmet Sırrı Eke, 3. Hüsamettin Karakurt

65-69 yaş; 1. İbrahim Yiğit, 2. Hüseyin Polat, 3. Hilmi Doğan

70-74 yaş; 1. Hasan Kasap, 2. Şerafettin Korkmaz, 3. Ahmet Hoşafçı

75-79 yaş; 1. Ergüder Yönt, 2. Şeref Çetiner,

80 yaş üzeri: 1. Orhan Kart

ENGELLİ ERKEKLER KATEGORİSİ

1. Utkuhan Baydar, 2. Mehmet Kaya, 3. Mehmet Ali Köroğlu

KADINLAR KATEGORİSİ

10-12 yaş; 1. Elif Irmak Ömeroğlu, 2.Helin Arıkan, 3. Berna Pamukferdi

13-15 yaş; 1. Zeynep Uçarsoy, 2. Hacer Eda Çiçek, 3. Gülsel Yardum

16-19 Yaş; 1. Berfin Uzak, 2. Cemrenur Yeşil, 3. Eylül Biçer Ferdi

20-29 yaş; 1. Ayşe Gacaroğlu, 2. Özgül Yaşar, 3. Nil Karadağ

30-34 yaş; 1. Selin Mert, 2. Tuğba Ergen, 3. Didem Tarkan

35-39 yaş; 1.Name Burguç, 2. Pelin Pelis, 3. Selime Yasemin

40-44 yaş; 1. Selma Akgün, 2. Zehra Hızal, 3. Selma Varkker

45-49 yaş; 1. Karin Traşin, 2. Belgin Arkas, 3. Sibel Kartelli

50-54 yaş; 1. Fatma Anter, 2. Gülgün Erdoğan , 3. Ayşe Semerci

55-59 yaş; 1. Raziye Arabacı, 2. İsmigül Yıldız, 3. Emine Ayazoğlu

60-64 yaş; 1. Fatma Musal, 2. Nursel Çakmak, 3. M. Hürrem Turallı

65-69 yaş; 1. Aysel Yıldız, 2. Servet Baş, 3. Perihan Doğan

70 yaş ve üzeri: 1. Kıymet Çukur, 2. Fehime Özkan, 3. Esin Uçar

ENGELLİ KADINLAR KATEGORİSİ

Gazel Demiray