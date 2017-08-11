Atatürk Lisesi'nde dinci eğitim istemiyoruz!

Atatürk Lisesi dersliklerinde, TÜRGEV ile MEB arasında imzalanan 'Medeniyet ve Değerler Protokolü' kapsamında dini eğitim verilmesi üzerine okul mezunları uygulamaya tepki gösterdi. Uygulamaya karşı çıkan yüzlerce kişi, Atatürk'ün adını taşıyan tarihi eğitim kurumunun böyle bir projede kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti

Zeynep Kaya- CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay,



Grup adına açıklama yapan İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç, "Geçen haftadan beri sosyal medyada gezen bilgiler, görüntüler ve basın haberleri var. Bunlar bizim için üzücü konular. Dini eğitim bağlantısı içerisinde Atatürk Lisesi'nde ders veriliyor. Bunların uygun olmadığını düşünüyoruz, kabul etmiyoruz. Türkiye'de anayasamız bellidir. Laik, demokratik bir anayasamız var. Bunun içinde Milli Eğitim müfredatı da belli. Anayasaya aykırı olan bir durum olduğu takdirde Atatürk Lisemiz başta olmak üzere hiçbir yerde verilmesini doğru bulmuyoruz. Müfredata ve laik anayasamıza aykırı herhangi bir faaliyetin yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili gerekli resmi şikayetlerimizi de yapacağız.' diye aktardı.

'Lisenin devredilmesi söz konusu değil'

Sosyal medyada konuyla ilgili yalan beyanların olduğunu söyleyen Saraç, okulun tamamen devredilmediğini vurguladı. Saraç şöyle devam etti: Dersliklerin 11 Eylül'e kadar geçici olarak TÜRGEV'e verilmiş olduğunu biliyoruz. Kamuoyu ve sosyal medyada başka beyanlara yer verilerek, okulun tamamen devredildiğine yönelik algı yaratılıyor. Bu bizi çok rahatsız ediyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu Atatürk Lisemize de zarar verir. Özellikle basın bu bilgileri aktarırken dikkatli olsun isterim. Burada 'Medeniyet ve Değerler Protokolü' altında bir anlaşma var. İlgili vakıf tarafından yaz kursu düzenlenmiş. Kursun içeriğini bilmiyoruz, dini eğitim verildiği söyleniyor. Bize gelen görüntülerde anayasaya aykırı olan bir eğitim olduğunu görüyoruz. Okul tamamen elden gitmedi. Bu algı yalan. İzin de vermeyiz.

Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri, Atatürk Lisesi mezunları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açıklamada, "Bize iman veriyor, hür vatanın hür sesi. Ebediyen var olsun İzmir Atatürk Lisesi" dizeleri hep bir ağızdan söylendi. Grup açıklamanın ardından dağıldı. - CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, Atatürk Lisesi'nin dersliklerinin 'Medeniyet ve Değerler Protokolü' kapsamında, Türkiye Gençlik Vakfı'na devredildiğini belirtip, konuyu soru önergesiyle Meclis'e taşıdı. Okuldan mezun olanlar ve okulun öğrencileri ise duruma tepki gösterdi. Okul önünde toplanan Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri, okul mezunları ve yüzlerce vatandaş duruma tepki göstererek açıklama yaptı. Toplanan gruba CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır, Atilla Sertel, Musa Çam ve Özcan Purçu da destek verdi. Okul dersliklerinde anayasaya aykırı eğitim verilmesini istemeyen yüzlerce kişi, TÜRGEV 'le yapılan protokolün kabul edilemez olduğunu söyledi.Grup adına açıklama yapan İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç, "Geçen haftadan beri sosyal medyada gezen bilgiler, görüntüler ve basın haberleri var. Bunlar bizim için üzücü konular. Dini eğitim bağlantısı içerisinde Atatürk Lisesi'nde ders veriliyor. Bunların uygun olmadığını düşünüyoruz, kabul etmiyoruz. Türkiye'de anayasamız bellidir. Laik, demokratik bir anayasamız var. Bunun içinde Milli Eğitim müfredatı da belli. Anayasaya aykırı olan bir durum olduğu takdirde Atatürk Lisemiz başta olmak üzere hiçbir yerde verilmesini doğru bulmuyoruz. Müfredata ve laik anayasamıza aykırı herhangi bir faaliyetin yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili gerekli resmi şikayetlerimizi de yapacağız.' diye aktardı.Sosyal medyada konuyla ilgili yalan beyanların olduğunu söyleyen Saraç, okulun tamamen devredilmediğini vurguladı. Saraç şöyle devam etti: Dersliklerin 11 Eylül'e kadar geçici olarak TÜRGEV'e verilmiş olduğunu biliyoruz. Kamuoyu ve sosyal medyada başka beyanlara yer verilerek, okulun tamamen devredildiğine yönelik algı yaratılıyor. Bu bizi çok rahatsız ediyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu Atatürk Lisemize de zarar verir. Özellikle basın bu bilgileri aktarırken dikkatli olsun isterim. Burada 'Medeniyet ve Değerler Protokolü' altında bir anlaşma var. İlgili vakıf tarafından yaz kursu düzenlenmiş. Kursun içeriğini bilmiyoruz, dini eğitim verildiği söyleniyor. Bize gelen görüntülerde anayasaya aykırı olan bir eğitim olduğunu görüyoruz. Okul tamamen elden gitmedi. Bu algı yalan. İzin de vermeyiz.Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri, Atatürk Lisesi mezunları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açıklamada, "Bize iman veriyor, hür vatanın hür sesi. Ebediyen var olsun İzmir Atatürk Lisesi" dizeleri hep bir ağızdan söylendi. Grup açıklamanın ardından dağıldı.