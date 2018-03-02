Atatürk Mahallesi Naşit Kılıç Parkı da yenilendi

Bornova Belediyesi, ilçeye bir yandan yeni parklar kazandırırken bir yandan da mevcut parkları yenilemeye devam ediyor

Atatürk Mahallesi 850 Sokak'taki Naşit Kılıç Parkı da yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Bornovalılar, 526 park ve 1 milyon 814 bin 48 metrekare yeşil alandan yararlanabiliyor. 2014 yılından bu güne kadar 102 park kısmen veya tamamen yenilenirken, 22 yeni park ve 21 ağaçlandırma alanı oluşturuldu.



Çocuk oyun alanı, açık hava spor aletleri alanı ve dinlenme mekanlarının bulunduğu 702 metrekarelik Park'ta oyun grubu elemanları ve spor aletleri yenilendi, oyun alanındaki kum alan kauçuk zemin ile değiştirildi. Parktaki oyun grubu elemanlarından aynı anda 11 çocuğun yararlanabileceği şekilde düzenleme yapılırken, 7 adet yeni açık hava spor aletinin montajı da yapıldı.



Talepler dinleniyor



2014 yılından bu güne kadar 102 park kısmen veya tamamen yenilenirken, 22 yeni park ve 21 ağaçlandırma alanı oluşturuldu. Bu yapılan çalışmalarla Bornova'daki park sayısı 526'ya ve yeşil alanların toplamı 1 milyon 814 bin 48 metrekareye ulaştı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, bir yandan yeni parklar yaparken bir yandan da mevcut parkları bulunduğu bölgedeki insanların ihtiyaç ve taleplerine göre yenilediklerini belirterek, 'İlçemize daha geniş yeşil alanlar, daha güzel parklar kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.



