Atatürk Mahallesi'nde pazaryerinin temeli atıldı

Bornova Belediyesi'nin, bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda kafeterya, çocuk oyun alanı ve çok amaçlı salon da ekleyerek projelendirdiği Atatürk Mahallesi Pazaryeri'nin temeli atıldı. Pazaryeri'nin 2018 Ağustos'unda açılması planlanıyor

Atatürk Mahallesi'nde yaşayanların talebi üzerine projelendirilen kafeterya, çocuk oyun alanı ve çok amaçlı salonun da yeraldığı Atatürk Mahallesi Pazaryeri'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Atatürk Mahallesi Muhtarı Pakize Namdar, Bornova Belediye Meclisi Üyeleri, CHP Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Mahallesi 928 sokak üzerinde yer alan iki bloktan oluşacak Pazaryeri'nin 2018 yılı Ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.

Atatürk Mahallesi Pazaryeri'nin A Blok olarak kullanılacak bölümü 970 metrekare ve kot farkıyla birlikte üç katlı olacak. İlk katında kafeteryanın bulunacağı binanın ikinci katı kafeterya asma katı olarak kullanılacak. Üçüncü katta ise 250 kişilik çok amaçlı salon bulunacak. A Blok'ta bölgedeki kadınların istekleri doğrultusunda spor salonu da yapılacak.

Pazaryeri olarak kullanılacak B Blok ise 1700 metrekare alana oturacak. Pazaryerinde 96 tezgah bulunacak. Bu blokta çocuk oyun alanının yanısıra zabıta odası, ölçü tartı odası, çay ocağı gibi bölümler de yer alacak.



Bölgenin ihtiyaçlarına göre



Atatürk Mahallesi Muhtarı Pakize Namdar, yapılan yatırımlar için mahalleliler adına Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'ya teşekkür ederek, 'Başkanımız yaklaşık 1,5 yıl önce mahallemizi ziyaret ettiğinde kendisine Cuma Pazarı'nın yeterli olmadığını, temelini attığımız pazaryerinin bulunduğu çevredeki insanlara uzak kaldığını söylemiştim. Başkanımız uygun yer araştırıp en kısa sürede gerekli adımları atacaklarını söylemişti. Biz başkanımızdan pazaryeri istemiştik. O bize kafeteryası, çok amaçlı salonu, çocuk oyun alanıyla çok güzel bir projeyle geldi' dedi.

Namdar, bölgedeki kadınların spor salonu talebinin de olduğunu belirterek, sosya donatı alanlarının bulunacağı blokta bir spor salonunun da yeralmasını istedi.



Ortak akıl vurgusu



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila Muhtar Namdar'ın konuşması sırasında hemen bürokratlarla görüşerek bilgi aldıktan sonra projeye kadınlara özel bir spor salonunun da ekleneceğini açıkladı. Bornova'yı ortak akılla yönettiklerini hatırlatan Başkan Olgun Atila, 'Vatandaşlarımızın görüşlerini alarak, anketler yaparak, sokak sokak gezerek projelerimizi belirliyoruz. Ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen tasarruf edip yatırımlarımızı artırarak vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana gece gündüz demeden çalışıyoruz, geriye kalan 1.5 yıllık görev süresince de aynı azimle çalışıp yeni yatırımları Bornova'ya kazandırmaya devam edeceğiz' dedi.