Atatürk Maskı'nda tadilat bitti!

İzmir'in önemli simgelerinden Atatürk Maskı ve Atatürk Eğitim Atölyesi yenileme çalışmalarının ardından coşkulu bir törenle açıldı

Süleyman Gülen- İzmir'in simgelerinden olan dev Atatürk Maskı'nın bakım ve onarım çalışmaları sona erdi. Dış bakım ve onarımı yapılarak yenilenen maskın, içerisinde kütüphane, sergi ve eğitim bölümlerini barındıran Atatürk Eğitim Atölyesi oluşturuldu. Türkiye'nin en büyük Atatürk Maskı ünvanını koruyan dev yapı onarım çalışmalarının ardından görkemli bir törenle açıldı. Açılışa Buca Belediyesi Başkanı Levent Piriştina, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Süheyl Batum ve İzmir Barosu Başkan Vekili Mustafa Çetin'in yanı sıra Muharip Gaziler Derneği Buca Şubesi Başkanı Şükrü Karaca, Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Yılmaz Yıldız, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Heyecan yaratıyor

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina Atatürk Maskı'nın açılış töreninde konuşarak maskın büyük heyecan yarattığını ve herkesin imrendiğini belirtti. Piriştina, "Büyüklüğü ile dünyada alanında rekabet yaratmış, bakanların imrendiği harika bir mask burası. Yıllar geçtikçe doğal şartlarla ciddi deformasyonlar oluşmuştu. Birkaç kere daha ufak tadilatlar yapıldı. Ancak kapsamlı bir bakıma ihtiyacı olduğu anlaşıldı. Dışını yaklaşık 160 günde tekrardan yaptı Sayın Atalayman. Umuyoruz, bundan sonra en az 20 yıl daha kapsamlı bir bakıma ihtiyaç duyulmayacaktır. Dışarıdan bakılan, görüldükçe heyecan yaratan bu maska, hep nasıl insanları çekebiliriz diye düşündük. Bu nedenle, başta çocuklarımız olmak üzere 7'den 70'e herkesin maskın içinde başka bir heyecanı, Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı'nı, çekilen eziyetleri ve o cesaret dolu hikayeleri anlamasını istedik. Burada siz vatandaşlarımıza da iş düşüyor. Özellikle belli değerlerin unutturulması endişesi besliyorsak, bunun olmaması için bir şey yapmak lazım. Gençlerin bunu anlaması lazım. O nedenle Atatürk Eğitim Atölyesi'ni kurduk. Maskımız, bundan sonra da Buca'ya ve İzmir'e ev sahipliği yapacak. Çalışmaların sonuna gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutlu günün İzmir'in kurtuluşu olan 9-10 Eylül'e gelmiş olması da başka bir gurur vesilesi oldu" diye konuştu.

"Böyle yatırım yapılır"

İş adamlarının artık üretime değil taşa toprağa yatırım yaptığını söyleyen Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Prof. Dr. Süheyl Batum, "Taşa toprağa da yatırım yapabileceğini ama bu tür bazı yatırımların ülkede ne kadar önemli olduğunu gösterdiği için Buca Belediyesi'ne, Sayın Levent Piriştina'ya ve tüm çalışanlarına teşekkür ederim. Taşa toprağa yatırım yapılır ama böyle yapılırsa bir anlam ifade eder. Bugün burada olmaktan çok memnunum. Önceden uzaklardan gördüğüm bu eserin ilk defa yakınına gelme fırsatı buldum. Atatürk'ün olmadığı bir tarih yazmak istiyorlar. Ama tarihi silmek mümkün değil. Bu maskı ortadan kaldırmadan, çocuklar mutlaka bir gün orada biri var diyecektir. Birde altında eğitim atölyesi açmışlar, eğitim ve tarihi birleştiren herkese yürekten teşekkür etmek lazım" ifadelerini kullandı.

"Geleceğe aktarmak önemli"

Muharip Gaziler Derneği Buca Şubesi Başkanı Şükrü Karaca da, gelecek nesillere ulaştırabilmenin eseri yapmak kadar önemli olduğunu söyleyerek, "Bu açıdan Buca Belediyesi'nin bugüne kadar hizmet etmiş tüm başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Hususiyetle bu eserin kalıcılığını sağlayan Levent Piriştina'ya şükranlarımı sunuyorum" dedi. Konuşmaların ardından toplu şekilde kurdele kesme töreni yapıldı. Tören bitiminde konuklar Atatürk Eğitim Atölyesi'ni gezdi.