Atatürk Ormanı 50 yaşında

Bayraklı'nın oksijen kaynağı Atatürk ormanının 50'nci kuruluş yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'a doğaya desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verildi. 75'inci yıl Mahallesi içindeki ormanda öğrencilerle çam fidanı diken Başkan Karabağ, 'Çok ağaç dikmeliyiz ve yeşili artırmalıyız' dedi

İzmir Atatürk Ormanı Kurma ve Koruma Derneği tarafından Bayraklı Atatürk Ormanı'nda ağaç dikme şenliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Dernek Başkanı Sancar Maruflu, muhtarlar, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve öğrenciler katıldı.



Dernek Başkanı Sancar Maruflu'nun sunum yaptığı şenlikte çevre dostu Başkan Karabağ'a desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verildi. Başkan Maruflu, 'Habitat kültürünün ardından giden çalışkan bir belediye başkanımız var; Hasan Karabağ. Onun destekleriyle de buraya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Aradan 50 yıl geçti. Doğaya, ağaca bakarsanız, korursanız, sevgi verirseniz yeşerir. Doktor Behçet Uz İzmir'i yanmış yıkılmış olarak aldı. Caddeler, bulvarlar, yollar yaptı. Son dönemde doğaya destekleriyle Atatürk Ormanını bizlere kurup, emanet etti. O nedenle burası çok önemli bir orman. Burada ateş yakmayacağız. Burayı koruyacağız' dedi.



Yeşili kesmek, doğayı kesmek

Öğrencilerle çam fidanı dikti

Atatürk Ormanı'nın Bayraklı için önemine değinen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Atatürk Ormanı uzun zaman önce düşünüldü ve nefes aldığımız bir alan oldu. Burası umarız hep böyle kalır. Göreve geldiğimizden bu yana 33 park yaptık. Bu sayıyı artırmak istiyoruz. Buraya yakın bölgede yaptığımız Teras Park İzmir'de aranan bir nokta oldu. Bayraklı'nın her yeri çok güzel. Gecekonduları kaldırdıktan sonra esas yeşil alan o zaman ortaya çıkacak. Bir ağaç diken benim için önemli bir insandır. Yeşili kesmek, doğayı kesmek geleceğimizi kesmektir. Mümkün olduğunca çok ağaç dikip, yeşil alan yaratmalıyız. Bunun için de Behçet Uz'u saygıyla anıyorum. Ondan sonra gelip de yeşil alan katkısı koyan tüm yerel yöneticilerimize saygılar sunuyorum. Geleceği sizlere emanet eden Sevgili Atatürk'ü saygıyla anıyorum ve ödül için de sizlere teşekkür ediyorum' dedi.Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürü Tacettin Coşkun, 'İzmir'in yarım asır önce o günkü çorak toprakları bugünkü yeşil haline getirildi ve İzmir'in örnek olabilecek bir alanı haline geldi. 50 Yıldan bu zamana kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz'dedi. Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi. Başkan Karabağ, öğrencilerle birlikte çam fidanı dikti.